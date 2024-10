Merate, applausi in piazza per il concerto rock della banda

Il concerto della banda si è tenuto ieri mattina, domenica, in piazza Prinetti

Un piacevole viaggio nella musica rock con i brani più celebri trascritti per banda

MERATE – Dagli Abba ai Led Zeppelin passando per Bon Jovi e altre icone della musica rock: successo ieri mattina per il concerto tenuto in piazza Prinetti dalla banda sociale meratese.

Un appuntamento molto partecipato che ha regalato a meratesi e non un’ora di buona musica interpretata dalla banda diretta dal maestro Marcello Corti.

L’occasione è anche servita per ricordare l’inizio dei corsi musicali per strumenti a fiato e percussioni, suddivisi in corso baby, junior, junior band e banda. Per info e iscrizioni scrivere a info.bandamerate@gmail.com, oppure contattare i numeri 331 8143613, 335 6650687.