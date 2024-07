Merate, già sold out la stagione teatrale del Manzoni

Esauriti in un batter d’occhio i 452 posti disponibili al Teatro Manzoni

Il grazie degli organizzatori agli abbonati per la fiducia e l’interesse costante verso la programmazione teatrale offerta

MERATE – Esauriti, in un batter d’occhio, i 452 posti disponibili al Teatro Manzoni per la stagione teatrale 2024-25.

Dopo la fase di rinnovo abbonamenti riservata ai fedeli spettatori, la campagna di nuovi abbonamenti aperta martedì sera, 2 luglio, ha registrato un successo straordinario, raggiungendo il “tutto esaurito” in pochi minuti.

“Un ringraziamento speciale va agli abbonati per la fiducia e l’interesse costante verso la programmazione teatrale del Manzoni. Il loro sostegno è fondamentale per continuare ad offrire spettacoli di qualità e momenti di grande emozione” puntualizza Giovanna De Capitani, in cabina di regia, anche quest’anno, per assicurare una stagione teatrale all’altezza delle aspettative dell’ormai affezionato pubblico del Manzoni.

Sono ancora disponibili i biglietti per i due spettacoli fuori abbonamento, acquistabili online e in biglietteria. Il primo è in programma giovedì 12 dicembre alle 21 e vedrà sul palco il rinomato scrittore bellanese Andrea Vitali alle prese con la rappresentazione teatrale di un suo racconto intitolato “Il sapore del Natale”. Al suo fianco, sul palcoscenico, ci sarà Francesco Pellicini.

Dai romanzi laghèè si passerà invece alle note intramontabili di Lucio Dalla venerdì 31 gennaio alle 21 con “Ciao Lucio” concerto tributo all’indimenticabile cantautore bolognese.

Anche quest’anno la rassegna teatrale del Manzoni di Merate prevede una parte di spettacoli dedicati alle famiglie, acquistabili online e in biglietteria:

• Sabato 9 novembre 2024 alle ore 15:30 – “Il cubo magico”

• Sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15:30 – “Merry Christmas Show”

• Sabato 8 febbraio 2025 alle ore 15:30 – “Caro Lupo”

• Sabato 22 marzo 2025 alle ore 15:30 – “Briciole di felicità”

L’intenzione degli organizzatori è quella di preparare altri eventi speciali per non deludere gli spettatori che non hanno avuto accesso alla campagna abbonamenti.