Merate: il Festival Agnesi si chiude tra le note di Strauss e di Borodin

In tantissimi sabato per l’ultimo appuntamento del festival musicale

Applausi e riconoscimento alla Scuola di Musica San Francesco APS

MERATE – Un’Area Cazzaniga gremita di pubblico ha accolto sabato i 62 elementi dell’Orchestra del Festival Agnesi per la conclusione del Festival. Tra gli applausi di amici, parenti, appassionati e sostenitori, la formazione orchestrale, sotto la guida di Marcello Corti, ha eseguito il repertorio preparato in una settimana di prove.

Il concerto si è aperto con Gravitas di Soon Hee Newbold, seguito dalle celebri DanzePolovesiane tratte dal Principe Igori di Aleksandr Borodin, un capolavoro del grande repertorio sinfonico eseguito per intero dall’Orchestra. Dopo un omaggio a Puccini con O mio Babbino Caro, è stato dedicato un momento agli archi con Prelude and Fiesta e uno ai fiati con con Journey of a Comet. Il programma si è concluso con la frizzante polka Unterr Donner und Blitz, tradizionalmente eseguita dai Wiener in occasione del Concerto di Capodanno.

Al termine dell’esibizione, il Sindaco Mattia Salvioni e l’Assessora alla cultura Patrizia Riva hanno omaggiato la Scuola di Musica San Francesco APS per i dieci anni di attività sul territorio. Il primo cittadino ha quindi consegnato una pergamena ad Alberto Denti e Alberto Longhi, rispettivamente presidente e direttore dell’Associazione Culturale, a memoria delle iniziative e dei risultati conseguiti in questi anni di Festival.

Alberto Denti ha ringraziato il Comune per la vicinanza e il sostegno alle attività non solo del Festival ma anche della Scuola di Musica San Francesco APS. Ha inoltre invitato tutti all’open day previsto per il 14 Settembre alle ore 15 presso la sede di Via Cerri 51.

“È stata un’edizione particolarmente riuscita del Festival Agnesi – ha spiegato Alberto Longhi – voglio ringraziare prima di tutto i ragazzi che hanno lavorato davvero in modo impeccabile in questa settimana di corso. Il risultato di oggi è soprattutto merito loro. Inoltre tutti gli eventi organizzati durante la settimana hanno visto la partecipazione di un pubblico bellissimo e numerosissimo. Tornare a tenere gli eventi presso Villa Confalonieri e Sala Zappa ha permesso al Festival di valorizzare non solo i musicisti, ma anche il prezioso patrimonio meratese”.

Alberto Longhi ha infine ringraziato i docenti del Festival: Antonietta La Donna, Marcella Schiavelli, Stefano Bertoni, Stanislao Marco Spina, Gloria Uggeri, Rossella Pirotta e il direttore d’orchestra Marcello Corti. Grazie a loro e agli altri musicisti coinvolti nel Festival, la città di Merate si è riempita di musica, di concerti ed eventi gratuiti in una settimana di appuntamenti diventata davvero preziosa per il territorio e per la provincia.

Il Festival Agnesi è un progetto della Scuola di Musica San Francesco realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea). Il Festival Agnesi ringrazia gli amici e sostenitori: FOMAS, Gabetti, Ottica Colombo, LT Calcoli, Studio Notaro e Associati. Infine, il Festival è patrocinato dal Comune di Merate, da ben 10 anni vicino a questo progetto unico sul territorio.