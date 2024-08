Merate ospita il Festival Agnesi: una settimana di musica

Il festival si svolgerà dal 26 agosto al 1° settembre

La manifestazione propone una serie di eventi che spaziano dalla musica classica al jazz

MERATE – La decima edizione del Festival Agnesi è pronta a trasformare Merate in un palcoscenico di emozioni musicali, dal 26 agosto al primo settembre. Il Festival propone una serie di eventi che spaziano dalla musica classica al jazz, coinvolgendo artisti di fama internazionale e giovani talenti emergenti. Al centro della settimana di musica, spicca il corso di formazione orchestrale dedicato ai non professionisti.

Il Festival si apre con un evento speciale, la Passeggiata Musicale, che si terrà domenica 25 agosto alle ore 21 presso la Villa Confalonieri. Gli ospiti saranno accolti dai docenti del festival, tra cui Gloria Uggeri, Marcella Schiavelli, Antonietta La Donna e Alberto Longhi, che eseguiranno brevi pezzi musicali negli spazi del parco e delle sale della villa. Questo appuntamento informale offre l’opportunità di scoprire il programma del festival e conoscere da vicino gli artisti che, per dieci anni, hanno contribuito a questa manifestazione.

“Lunedì 26 agosto alle ore 21, il Macama Trio (Francesco Maffei al trombone, Federico Maffei al corno francese e Carlo Caravaggi alla tromba) si esibirà nella cornice della Sala Zappa di Villa Confalonieri. I tre giovani musicisti sono già proiettati verso le grandi orchestre europee e propongono un percorso musicale eseguito con raffinatezza e bravura” spiegano gli organizzatori del Festival.

“Il 27 agosto, sempre alle 21, sarà la volta di Arpa che danza, un’esperienza sensoriale unica che vedrà protagoniste Michela La Fauci all’arpa e Christine Gerosa alla danza. L’atmosfera sarà resa ancora più magica grazie all’allestimento di Sala Zappa, per l’occasione da 250 candele – continuano gli organizzatori – Questo concerto vi trasporterà in un mondo di melodie avvolgenti e atmosfere eteree”.

“Mercoledì 28 agosto, Stanislao Marco Spina, straordinario marimbista italiano, sarà al centro della scena con il suo spettacolo The Baroque Marimba, in cui questo affascinante strumento si confronterà con il repertorio barocco, offrendo una rilettura inedita di opere classiche, e non solo” riferiscono gli organizzatori dell’evento.

Il festival prosegue il 29 agosto con un evento dedicato ai più piccoli nella quale Marcello Corti e Alberto Longhi intratterranno i bambini con una narrazione musicale all’interno del parco di Villa Confalonieri.

Venerdì 30 agosto, dalle ore 18:30, la musica jazz prende vita al Music Bistrot presso la Scuola di Musica San Francesco. Tre giovani artisti, Sebastiano Arnoldi, Alessandro Gatti e Oliseh Francesco Obiarinze, porteranno il pubblico in un viaggio musicale sorprendente e inaspettato, il tutto accompagnato da un fresco aperitivo. Lo stesso giorno, alle ore 16, il pubblico potrà partecipare alla Prova Generale Aperta dell’Orchestra Maria Teresa Agnesi, un’opportunità per vivere da vicino il lavoro dietro le quinte di un concerto sinfonico.

Il festival si concluderà sabato 31 agosto con il Concerto Conclusivo dell’Orchestra del Festival Agnesi, alle ore 18 presso l’Area Cazzaniga. In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a domenica primo settembre.

Il Festival Agnesi è realizzato grazie al sostegno del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea). Il Festival Agnesi esprime gratitudine agli amici e sostenitori del Festival: FOMAS, Gabetti, Ottica Colombo, LT Calcoli, Studio Notaro e Associati. Il Festival Agnesi è patrocinato dal Comune di Merate, da ben 10 anni vicino a questo progetto unico sul territorio.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero, a eccezione del Music Bistrot, che è su prenotazione. Per maggiori informazioni, visitate il sito web ufficiale