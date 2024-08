Nove band per tre piazze: il 7 torna Rock@snago on the road

Appuntamento sabato 7 settembre nelle tre piazze principali dal paese

Torna Rock@Osnago on the road, la manifestazione nata per promuovere il talento musicale dei gruppi del territorio

OSNAGO – Torna anche quest’anno, forte del successo raccolto in precedenza, Rock@snago on the road, manifestazione promossa dal centro culturale Lazzati con il centro parrocchiale e la sala cine teatro Sironi. L’appuntamento è per sabato 7 settembre nelle tre piazze centrali di Osnago, ovvero piazza della Chiesa, piazza Pertini e piazza Dante.

Si comincia intorno alle 19.30 quando sarà possibile gustare un ottimo piatto di paella e per tutta la sera sarà possibile degustare della birra artigianale. Dopodiché, largo alla musica con nove band dislocate in tre piazze, così da dare la possibilità al pubblico di passeggiare nelle varie location per ascoltare le varie performance degli artisti.

“L’obiettivo è quello di promuovere il talento musicale di vari gruppi del nostro territorio” spiegano gli organizzatori. Sul palcoscenico saliranno “The indeep”, “Kesper”, “Musicaincorso”, “New eta”, “Spezzati, “Stiui”, “Muflo”, “Blueriveer”, “Lifrooc”.

In caso di pioggia, la manifestazione sarà posticipata all’8 settembre.