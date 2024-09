Osnago, al via il sesto corso biblico: 10 incontri in chiesa

Gli incontri si terranno dal 16 ottobre al 12 febbraio

L’iniziativa, promossa dalla zona pastorale 3 di Lecco, vedrà come relatori don Massimiliano Scandroglio e don Franco Manzi

OSNAGO – Si terrà in chiesa parrocchiale ai Osnago dal 16 ottobre 2024 al 12 febbraio 2025 il 6° corso biblico, un’occasione preziosa offerta per il sesto anno dalla Zona Pastorale III di Lecco che intende aiutare a comprendere la fede cristiana alla luce della Parola di Dio.

I dieci incontri suddivisi in due tappe si terranno in Chiesa Parrocchiale di Osnago, nei giorni di mercoledì, dalle 21 alle 22.30 con possibilità di partecipare on line tramite youtube, per chi non può esserci in presenza.

I relatori saranno don Massimiliano Scandroglio, docente stabile di Sacra Scrittura e vice Direttore di Sezione nel Seminario Arcivescovile che terrà gli incontri della prima tappa, il mercoledì 16, 23, 30 ottobre e 6 e 13 novembre 2024, mentre don Franco Manzi, docente Ordinario di Nuovo Testamento e di lingua Ebraica nel Seminario Arcivescovile, terrà gli incontri della seconda tappa il mercoledì 15, 22, 29 gennaio e 5 e 12 febbraio 2025.

Per informazioni più dettagliate e iscrizioni consultare il sito www.parrocchiaosnago.it