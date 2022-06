Appuntamento sabato 25 giugno a partire dalle 19

OSNAGO – Si terrà domani, sabato 25 giugno, presso il circolo Arci La Lo.Co. di Osnago, la prima edizione di “Osnago calling”, un ricco festival con band, banchetti, esposizioni di poesia, bar a prezzi popolari.

Sul palco solo artisti giovani e local: Medium Beer SKA, The Lakeshore Band, Maggio19 e Rose. Dal dj-set di apertura fino al rock-punk live. Il bar del circolo offre panini, patatine, birrette e drink a prezzi accessibili.

L’Unione degli Studenti Merate, co-organizzatrice dell’evento, arricchirà il tutto con esposizioni varie e un banchetto informativo con merch, magliette, borse. L’idea alla base di Osnago Calling è quella, come spiegano gli organizzatori, “di dare uno spazio in cui potersi esprimere, rompere il silenzio e combattere l’afa estiva. Far rumore, riprenderci gli spazi (spesso inesistenti) di socialità in Brianza, poterci esprimerci liberamente. Dare voce a chi in Brianza non la ha. A chi non basta il nulla cosmico della provincia d’estate”.

Il festival aprirà i battenti alle 19 con inizio live alle 20. Ingresso gratuito senza tessera Arci.