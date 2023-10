Torna “La passione per il delitto”: appuntamento a Villa Greppi nel weekend

Appuntamento sabato 21 e domenica 22 ottobre con i più noti autori del panorama noir italiano

Il festival “La passione per il delitto” è alla 22^ edizione

MONTICELLO – ll festival di narrativa poliziesca “La passione per il delitto” torna, con la sua ventiduesima edizione, nell’ottocentesca Villa Greppi con una due giorni (sabato 21 e domenica 22 ottobre) di incontri letterari con i più noti autori del panorama noir italiano.

Come ogni anno, il programma del festival propone al pubblico un insieme di autori e opere usciti nell’ultimo anno, affiancando generi, ambientazioni, stili, con scrittori che sono una presenza affezionata e già conosciuta accanto a nuove proposte, firme di grossi gruppi editoriali, e autori di case editrici indipendenti. Al fitto calendario di incontri, si aggiungono attività collaterali che arricchiscono il programma: reading, mostre, cibo a tema e un importante momento dedicato alla formazione.

Sabato e domenica, una trentina di ospiti in due giorni tra scrittori, giornalisti, saggisti, autori di libri di genere usciti nell’ultimo anno, si alterneranno sul palco di Villa Greppi raccontando la propria “detective story” al sempre folto pubblico di appassionati del genere noir che fin dalla prima edizione segue e attende il festival, apprezzandone ogni declinazione ed evoluzione.

Ideato da Paola Pioppi, il festival è realizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione La passione per il delitto e il consorzio brianteo Villa Greppi, ente pubblico promotore di numerose rassegne culturali nel territorio della Brianza, proprietario della prestigiosa sede di Villa Greppi e finanziatore della ventiduesima edizione del festival, che si conferma una delle manifestazioni dedicate alla narrativa di genere più longeve in Italia, la cui prima edizione risale al lontano 2002.

“Ringraziamo ancora una volta Paola Pioppi per l’organizzazione di questa nuova edizione de “la Passione”, come ormai in Consorzio chiamiamo familiarmente il sempre molto atteso festival dedicato alla narrativa poliziesca. Un’edizione pensata non solo per gli appassionati di libri e del genere giallo, ma anche per i nostri amministratori e per tutti quei professionisti che, a vario titolo, hanno a che fare col mondo criminale – commenta Lucia Urbano, presidente consorzio Villa Greppi.

Le fa eco Paola Pioppi, ideatrice e curatrice del Festival: “In questi 22 anni, abbiamo seguito le evoluzioni della narrativa di genere in tutte le sue declinazioni, portando il pubblico che ci segue assiduamente a Villa Greppi, a incontrare gli autori più celebri, ma anche a conoscere le tante nuove voci della narrativa, che ogni anno arrivano in libreria. Il programma, da sempre, cerca infatti di unire firme celebri e nuove proposte, volti già conosciuti che sono diventanti presenze ormai appassionate, con autori che si stanno costruendo un loro pubblico, libri di grosse realtà editoriali così come di piccoli editori. Sempre nel rispetto della qualità e del valore delle opere che il festival propone e consiglia al suo pubblico. Riuscire a ripetere ogni anno, da così tanto tempo, il miracolo di riunire in una sala tante persone che dedicano il loro tempo ai libri e agli scrittori, è la nostra vera soddisfazione, così come sapere che La passione per il delitto è un appuntamento atteso con curiosità e impazienza di scoprire il nuovo programma”.

Tornano quest’anno, ad arricchire il festival, i corsi di formazione professionale in presenza, rivolti a giornalisti per l’acquisizione dei crediti formativi obbligatori, ma aperti anche agli amministratori pubblici e al pubblico, sabato 21 ottobre al mattino. Il primo sulla legge del “Codice Rosso” che tutela i soggetti fragili e le vittime di violenza domestica e di genere, dalle 9.30 alle 11.30, è con il Colonnello Alessio Carparelli, comandante provinciale carabinieri di Lecco, con Carlo Cecchetti, giudice del Tribunale di Como. Il secondo, dalle 11.30 alle 13.30, si focalizza su alcuni casi di omicidio, e sulle difficoltà deontologiche nel rapporto tra inquirenti e giornalisti, con gli interventi dello scrittore e giornalista Piero Colaprico, del Colonnello Alessio Carparelli e del giornalista Paolo Moretti. Per i giornalisti l’iscrizione ai corsi è disponibile sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it.

Si entra nel vivo del festival nel pomeriggio di sabato con tre incontri con gli autori. Si parte alle 15.30 con il dialogo a tre voci tra Piero Colaprico “Requiem per un killer” (Feltrinelli), Andrea Ciresola “Innumerevoli tentativi di imitazione” (People), e Gian Mauro Costa “Ti uccido per gioco” (Mondadori), moderati da Mario Consani. Segue, alle 16.30, l’incontro tra Alessandro Bongiorni “Favola per rinnegati” (Mondadori), Enrico Pandiani “Ombra” (Rizzoli) e Paola Varalli “Tira mòlla e messéda. Le indagini del Bar William” (Todaro), con Nicoletta Sipos. L’ultimo incontro del pomeriggio, che chiude la prima giornata di festival, è alle 17.30 e vede sul palco Salvatore Frasca “Milano, la notte e i tram” (Laurana), Emilio Martini (pseudonimo delle sorelle Elena e Michela Martignoni) con “L’uomo del Bogart Hotel” (Corbaccio) e Marina Visentin “Gli occhi della notte” (Sem).

Il programma di domenica 22 ottobre

La giornata di domenica 22 ottobre si apre alle 11 con una dimostrazione del Nucleo cinofili di Casatenovo nel parco di Villa Greppi: i cani con i carabinieri conduttori saranno impegnati in una ricerca, a dimostrazione del loro prezioso supporto all’organizzazione territoriale per le varie attività di polizia giudiziaria. A seguire, la carrellata di incontri con gli autori di genere più celebri sul territorio nazionale che accompagnerà il pubblico de La Passione fino a sera. Katia Trinca Colonel alle 11.30 dialoga con Aldo Pagano “Erba d’annata” (Piemme), William Raineri “Chi porta le ombre” (Sem) e Matteo Severgnini “Un sasso nel lago” (Todaro). Segue, con Loretta Molinari, alle 12.30, l’incontro con Ettore Neri “L’inchiesta di San Lorenzo” (Sem), Antonio Paolacci e Paola Ronco “Tu uccidi” (Effequ) e Guido Sgardoli “Il senso dell’alligatore” (Piemme).

Dopo la pausa pranzo addolcita dalle ormai celebri foodbox giallonoir offerte al pubblico, da consumare nel parco botanico della villa, alle 14.30 riprendono gli incontri letterari con Paola Barbato “Il dono” (Piemme), Antonio Boggio “Delitto alla Baia d’Argento” (Piemme) e Sara Vallefuoco “Chimere” (Mondandori), moderati da Nicoletta Sipos. Segue, alle 15.30, il trio giallista guidato da Franca Villa e composto da Gian Andrea Cerone “Il trattamento del silenzio” (Guanda), Bruno Morchio “La fine è ignota” (Rizzoli), Piergiorgio Pulixi “Stella di mare” (Rizzoli). La maratona letteraria prosegue alle 16.30 con la presentazione di Chiara Montani “Enigma Tiziano” (Garzanti), Massimo Tedeschi “Il giardino dei cedri” (La Nave di Teseo) e Alessandro Zannoni “Lo scambio. Il caso Janowitz” (OvePossibile), moderati da Mauro Cereda. L’ultimo incontro della lunga giornata “noir” vede sul palco Alessandro Perissinotto e Piero d’Ettore con un reading, spettacolo interattivo con interpreti e voce narrante, proposto in anteprima al festival, dal titolo “Meroni e il cane nero”. La presentazione sarà accompagnata da un aperitivo a tema, saluto finale dell’edizione 2023.

Un altro importante evento di questa edizione è la mostra dei disegni dell’artista Dario Mellone accolta negli spazi di Villa Greppi nelle due giornate di festival e realizzata grazie al supporto della Fondazione Dario Mellone di Busto Garolfo. Nata nel 2002 per valorizzare l’opera dell’artista, che fu anche un notissimo illustratore e disegnatore del Corriere della Sera, amico e collega di Dino Buzzati, ha realizzato appositamente per il festival una selezione di tavole. Sabato alle 15.30 e domenica alle 14.15, sono previste rispettivamente la presentazione della mostra e una breve visita guidata.

Per maggiori informazioni sulla mostra di Dario Mellone www.fondazionedariomellone.it

Per seguire gli incontri non è necessaria la prenotazione.