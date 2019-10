Merate, ultima serata in sala civica con Merate incontra la fotografia

Appuntamento il 23 ottobre con Giacomo Augugliaro

Allestite invece fino al fine settimana le mostre in Villa Confalonieri e nell’atrio comunale

MERATE – Ultimo appuntamento serale della rassegna Mif, Merate incontra la fotografia mercoledì 23 ottobre. La sala civica ospiterà alle 21 la serata di proiezioni a cura di Giacomo Augugliaro. Verranno presentate situazioni, scene, immagini di luoghi vicini e lontani che l’autore ha avuto il piacere di fotografare per cercare di trasmettere la sua interpretazione di viaggio fotografico e che cosa significa per lui essere contempl-attivo, sentirsi libero ed essere davvero felice. Presenti ancora fino al fine settimana in atrio comunale e in villa Confalonieri le mostre promosse nell’ambito del festival organizzato da Foto Libera.