Merate, visite al convento di Sabbioncello e a Villa Confalonieri con Ville Aperte

Con Pro Loco e Comune tour guidati nei prossimi tre fine settimana di settembre

Un’occasione unica per scoprire e ammirare due siti di grande interesse culturale del territorio brianzolo

MERATE – Torna anche quest’anno “Ville Aperte in Brianza”: giunta alla XIV edizione, la manifestazione propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della Brianza. La Pro Loco di Merate, in collaborazione con l’amministrazione comunale, propone per tre week end a settembre l’apertura straordinaria della Villa Confalonieri e del Convento di Sabbioncello, due siti di grande interesse culturale del nostro territorio, scrigni di arte, storia e architettura a noi vicini, custodi delle nostre radici che sono troppo spesso ignorati e misconosciuti.

Orari diversi a seconda del sito

Le visite guidate sono previste nei giorni 14 e 15, 21 e 22 e 28 e 29 settembre con orari differenti a seconda dei beni. Il Convento di Sabbioncello apre infatti le sue porte al sabato con una sola visita guidata alle 15.30 mentre alla domenica propone due visite, una alle 15 e l’altra alle 16.15.

Tre invece le visite guidate sia al sabato che alla domenica per Villa Confalonieri, con tour in partenza alle 14, alle 15.30 e alle 17. Le visite guidate, per esigenze di spazio e fruibilità dei beni, sono a numero limitato pertanto è richiesta la prenotazione obbligatoria online sul sito www.villeaperte.info .