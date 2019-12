Monte Marenzo. In biblioteca la mostra d’arte “Incontri”

In mostra pittori, scultori, ritrattisti e fotografi

Inaugurazione sabato 14 dicembre alle 18

MONTE MARENZO – Alla biblioteca di Monte Marenzo, a partire dal 14 dicembre, si terrà una mostra d’arte dal titolo “Incontri”. Per la prima volta nove artisti, tra cui pittori, scultori, ritrattisti e fotografi esporranno opere inedite avente come tematica l’incontro. Questo gruppo di artisti, ben conosciuto, espone da diversi anni le opere in tutta Italia riscontrando successo e per la prima volta presenta presso la nostra biblioteca il loro interessante lavoro.

Durante l’inaugurazione della mostra, che si terrà sabato 14 dicembre alle ore 18 in sala civica (sita in via Gian Maria Marenzi 2), gli artisti spiegheranno i contenuti delle loro opere. La mostra rimarrà poi aperta fino a domenica 22 dicembre negli orari di apertura della biblioteca comunale: