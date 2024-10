Agatha in Cammino: incontro formativo sulla prevenzione del tumore al seno

All’evento saranno presenti specialiste in prevenzione e genetica oncologica

“Ospitare a Oggiono due professioniste di eccellenza rappresenta un’opportunità unica”

OGGIONO – L’associazione Agatha in Cammino ODV, in collaborazione con Cab Polidiagnostico, organizza un incontro intitolato “Prevenzione tumore al seno e counseling oncogenetico”. L’evento si svolgerà martedì 29 ottobre, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Oggiono, in Piazza Garibaldi 14.

L’incontro, patrocinato dai Comuni di Oggiono, Molteno, Dolzago, Ello, Annone di Brianza, Cesana Brianza e Bosisio Parini, segna l’appuntamento conclusivo dell’Ottobre Rosa di Agatha in Cammino ODV, un mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per approfondire tematiche legate alla prevenzione e al counseling genetico oncologico, con la partecipazione di professioniste di altissimo livello provenienti da Cab Polidiagnostico.

Le relatrici dell’incontro saranno: la Dott.ssa Maria Giovanna Gatti, Medico Chirurgo Specialista in Senologia, che condividerà la sua esperienza nella diagnosi precoce e nella prevenzione del tumore al seno; e Irene Feroce, Genetic Counselor Senior certificato EBMG presso la Divisione di Prevenzione e Genetica Oncologica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, che esplorerà il tema del counseling oncogenetico.

Daniela Invernizzi, Presidente di Agatha in Cammino ODV, dichiara: “Questo incontro rappresenta un momento cruciale per la nostra associazione e per la comunità. Avere a Oggiono due professioniste di altissimo livello è un’opportunità straordinaria. La loro esperienza nel campo della senologia e della genetica oncologica offre a tutti noi una preziosa occasione per approfondire temi vitali come la prevenzione del tumore al seno e il counseling oncogenetico. L’informazione è uno strumento di potere, essere consapevoli del nostro corpo e dei rischi ereditari può fare una grande differenza nella diagnosi precoce e nella qualità della vita”.

La Presidente prosegue: “È fondamentale promuovere la consapevolezza e fornire alle persone gli strumenti necessari per prendersi cura della propria salute. Sono davvero orgogliosa di poter offrire alla nostra comunità un evento di così alto valore medico e umano. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Cab per la loro preziosa collaborazione nella realizzazione di questa iniziativa. Il loro contributo è stato essenziale per garantire alla cittadinanza un appuntamento di qualità, dedicato alla salute e alla prevenzione”.

Paolo Godina, AD di Cab, commenta: “La promozione della cultura della prevenzione è uno dei pilastri della missione di Cab, basata su un dato di fatto inconfutabile. La prevenzione è la forma di cura più efficace. Da diversi anni, grazie a collaborazioni di valore come quella con l’Associazione Agatha in Cammino, ci impegniamo a trasmettere questo messaggio a tutta la popolazione”.

Godina afferma riguardo all’evento: “L’incontro del prossimo 29 ottobre sarà un’importante opportunità per sensibilizzare le donne sui programmi di prevenzione e sulle nuove frontiere dell’oncologia, come il counseling oncogenetico. Accedere a un consulto con un esperto in questo campo rappresenta una preziosa occasione per comprendere il proprio rischio di tumore, considerando non solo la storia personale e familiare, ma anche altri fattori”.

“Il tumore è infatti una malattia multifattoriale, e non possiamo sottovalutare l’importanza dello stile di vita, come il fumo, che gioca un ruolo significativo. Spesso, un consulto permette di acquisire una maggiore consapevolezza riguardo al proprio rischio, contribuendo a ridimensionare paure infondate e, quando necessario, a esplorare ulteriormente la situazione tramite consulenze aggiuntive e test genetici” spiega Godina.

“Essere a conoscenza di una predisposizione a un aumento del rischio di tumore consente al medico specialista di sviluppare programmi di prevenzione personalizzati, aumentando le probabilità di identificare precocemente segnali di malattia e di intervenire tempestivamente, migliorando notevolmente le possibilità di guarigione” riferisce Paolo Godina.

L’incontro si propone di offrire ai partecipanti strumenti utili per affrontare il tema della prevenzione con maggiore serenità e consapevolezza. Al termine dell’evento, ci sarà un momento di condivisione in cui sarà possibile discutere e riflettere sugli argomenti trattati, accompagnati da una selezione di tisane in un ambiente accogliente.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria inviando una email al seguente indirizzo:

iscrizioni@agathaincammino-odv.org