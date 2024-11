ArteVox e La Nostra Famiglia, il teatro che unisce e include

La compagnia ArteVox ha guidato i ragazzi de La Nostra Famiglia in un progetto teatrale sperimentale e immersivo

BOSISIO PARINI – Un viaggio sensoriale, un’esperienza immersiva capace di toccare corde profonde: questo è stato Il Giardino Segreto, progetto teatrale sperimentale ideato e messo in scena dalla compagnia ArteVox, che ha coinvolto i ragazzi del centro di formazione professionale de La Nostra Famiglia a Bosisio Parini.

“Volevo che diventassimo anime vicine e questo è successo”, ha dichiarato con emozione Paola Palmieri, in arte Samay, performer e guida del progetto. Cinque incontri per esplorare, attraverso i sensi, i cinque regni del creato – animali, piante, mare, cielo e minerali – costruendo un percorso che ha aiutato i partecipanti a entrare in sintonia con sé stessi e con l’universo.

Il risultato? Una “cassetta degli attrezzi” fatta di consapevolezza, empatia e creatività, pronta a sostenere i ragazzi nelle loro relazioni future. “Abbiamo condiviso momenti intensi e profondi, creando un legame molto forte”, ha spiegato Anna Maini, ideatrice e regista dell’iniziativa.

Il progetto, nato con il sostegno dell’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia Regione Lombardia ODV, punta a offrire strumenti educativi innovativi e inclusivi. “È stato di grande stimolo per i ragazzi e ha arricchito la nostra offerta educativa e riabilitativa”, ha commentato Francesca Pedretti, Direttrice Generale Regionale de La Nostra Famiglia.

A raccontare l’importanza della collaborazione con ArteVox è stata Daniela Maroni, presidentessa dell’Associazione Genitori: “Ce ne siamo innamorati subito. ArteVox condivide con noi l’attenzione all’accessibilità e all’inclusione. Per questo proseguiremo il progetto a novembre con i bambini più piccoli nella sede di Ponte Lambro”.

La nuova tappa vedrà protagonisti i bambini della scuola primaria e quelli ambulatoriali, accompagnati dai genitori e dagli educatori. Anche in questo caso, cinque incontri in cui i più piccoli saranno guidati in un viaggio fatto di emozioni, colori e scoperte, confermando il potere trasformativo del teatro come strumento di crescita e integrazione.