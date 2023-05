Barzanò Book Festival tutto pronto per la 1^ edizione

Una settimana intera dedicata alla lettura che prende il via domani, domenica, alle 15.30

Il sindaco: “Inizia una nuova esperienza per il nostro Comune. La promozione della cultura non deve porsi limiti ma dimensionare le opportunità e renderle coinvolgenti”

BARZANO’ – Tutto pronto per la prima edizione del Barzanò Book Festival che vede alla regia il Comune di Barzanò, attraverso la Commissione Cultura. Un’intera settimana dedicata alla lettura e all’incontro con autori, poeti, artisti e esperti del settore, con un programma fitto di appuntamenti che spaziano tra incontri, presentazioni di libri, performance poetiche e tanto altro.

Il Barzanò Book Festival, che prenderà il via domani, domenica 14 maggio, coinvolgerà tutte le realtà locali, offrendo iniziative mirate e pensate su misura per le diverse fasce di pubblico. Il programma, estremamente ricco e articolato, spazia dalle presentazioni di libri ai corsi di scrittura e di caviardage, fino alle mostre, alle letture ad alta voce, ai flash mob in pubblico, alle rappresentazioni teatrali e ai laboratori per bambini.

In totale, saranno ben 35 gli eventi in programma, alcuni dei quali aperti al pubblico, mentre altri saranno realizzati all’interno di contesti scolastici, educativi o assistenziali. Nonostante la varietà delle proposte, tutti gli appuntamenti condivideranno un unico obiettivo: coinvolgere persone di diverse provenienze, età, formazioni e condizioni, creando un momento di interesse comune per la lettura e il racconto, concentrato appunto nella settimana del festival.

Il sindaco Gualtiero Chiricò sottolinea l’importanza di questa nuova esperienza per il Comune, affermando: “Inizia una nuova esperienza per il nostro Comune. Riuscire ad organizzare un festival dedicato al libro e alla lettura in un paese piccolo come il nostro è un segnale rilevante, conferma che la promozione della cultura non deve porsi limiti ma piuttosto dimensionare le opportunità e renderle coinvolgenti. Ospiteremo autori importanti, che ringrazio fin d’ora per la disponibilità. Gli oltre 30 eventi previsti includono corsi, laboratori, mostre, interessando direttamente realtà associative e culturali, pubblico e privato, siti diversi, nell’ottica di una diffusione a 360 gradi di ognuno dei momenti del festival per renderlo fruibile a tutti”.

Oltre agli eventi aperti al pubblico, vi sono numerose iniziative non accessibili al pubblico, organizzate da tutte le scuole di Barzanò, dal Centro Diurno Disabili, da VoloLeggero, dalla Cooperativa La Grande Casa e dalla casa di riposo Fondazione Enrico Nobili di Viganò. In alcuni casi, si sono create virtuose sinergie che hanno permesso lo scambio di esperienze tra queste realtà.

La settimana di eventi prenderà il via domani, domenica 14 maggio, alle 15.30, presso la biblioteca, con la presenza della scrittrice torinese Margherita Oggero, che presenterà il suo ultimo libro, “Brava gente”. Successivamente, alle 16.30, sarà la volta di “La guerra di H”, con l’autrice milanese Nicoletta Sipos, mentre alle 17.30 si terrà l’incontro “Una ferita in fondo al cuore”, con Anna Danielon, comasca e vincitrice del Premio Scritture di Lago 2022.

Il Barzanò Book Festival si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della lettura e della cultura, un’opportunità per immergersi in un mondo di parole e storie, avvicinandosi a autori di spicco e condividendo momenti di crescita e arricchimento personale.

IL PROGRAMMA

Lunedì 15 maggio alle 20.45, alla Scuola Materna Primavera, incontro con la psicologa Martina Maria Mazzoleni: “Il libro: occasione di relazione e conoscenza del mondo. Scopriamo insieme i vantaggi della lettura”.

Martedì 16 maggio alle 10.00, al Liceo Linguistico “La suprema lusinga di Calipso”, incontro anche in questo caso aperto a tutti: un dialogo tra Ulisse e la dea narrato da alcuni allievi del Liceo attraverso Omero, Pascoli, Pavese e altri autori, mentre alle 20.45 alla libreria Peregolibri incontro con la scrittrice Greta Pavan e il suo romanzo “Quasi niente sbagliato”.

Mercoledì 17 maggio alle 15.30, alla Open University, “Squarci e Luci”. Le immagini del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone di Sandro Massimo Maggioni in dialogo con le liriche di Paolo Menon, mentre alle 20.45 in biblioteca, LiberArci Barzanò organizza la presentazione di “Quarto Libro nero Ribelli. Il diario di Giovanni Battista Todeschini, uno dei protagonisti della

Resistenza del nostro territorio”, con Augusto Giuseppe Amanti, Gabriele Fontana, Massimo Lazzari, Wilma Milani.

Giovedì 18 maggio dalle 9.0 alle 12.00, in Piazza Mercato, alle panchine rosse di via Manara, e in via XX Settembre, “Bookmob”. Flash mob di letture ad alta voce degli alunni della Scuola Secondaria Primo Grado. Alle 15.00 al Centro di Promozione Sociale incontro con lo storico Natale Perego, e il suo libro “Un urlo nero sulla scuola”, mentre alle 20.45 in biblioteca, l’attore Ivano Gobbato racconta “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway, in un evento organizzato da Associazione Molo, che curerà anche alcune aperture serali della biblioteca.

Venerdì 19 maggio doppio incontro serale: alle 20.30 in biblioteca, “Storie in pigiama… e se per una volta in biblioteca si andasse in pigiama?”. Evento per bambini dai 4 agli 8 anni, con una storia da Il Filo Teatro. Alle 20.45 da Peregolibri, esibizione di poesia performativa a cura di poeti iscritti alla lega italiana di Slam Poetry (LIPS), In collaborazione con Associazione Rifugio.

Sabato 20 maggio alle 16.00 da Peregolibri, incontro con Lorenzo Molino e Alice Guidi, “Sei semplici favori”, Piemme, adatto a bambini dai 10 anni.

Infine domenica 21 maggio alle 17.30 chiude la carrellata di incontri e attività aperte al pubblico Marina Visentin, con il libro “Raffasofia”, dedicato a Raffaella Carrà. La presentazione si svolgerà ai giardini di via Marconi, tappa numero 8 del percorso di lettura recentemente inaugurato dal Comune.

La giornata di sabato 20 maggio è anche dedicata ai corsi, entrambi con posti limitati, con partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria mandando una mail a biblioteca@comune.barzano.lc.it.

Al mattino, dalle 9.30 alle 12.30, Caviardage con Chiara Orsenigo, arte terapeuta e formatrice: il Caviardage è un metodo di scrittura creativa/poetica che aiuta a comporre pensieri e poesie attraverso un processo ben definito, non partendo da un foglio bianco ma da testi già scritti: pagine di libri da macero, articoli di giornale, riviste e qualsiasi testo già formato. Grazie alla contaminazione con svariate tecniche artistiche espressive si dà vita a poesie visive che attraverso parole, segni e colori, danno voce a emozioni difficili da esprimere nel quotidiano.

Al pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, corso di scrittura, “Chi ben comincia è a metà dell’opera”. Come si scrive un incipit, quelle prime righe folgoranti che catturano il lettore, quella prima pagina perfetta che non lo lascia più andare. Una lezione tenuta da Andrea Cotti, scrittore, poeta e sceneggiatore, autore di numerose opere.

Durante la settimana del festival, saranno inoltre allestite alcune mostre tematiche: in biblioteca le opere Caviardage, di Chiara Orsenigo, e i libri in tessuto di Anna Orsenigo, oltre a “Mugo”, mostra interattiva della favola illustrata per kamishibai, realizzata da VoloLeggero, Cooperativa La grande casa, con un libro origami da costruire per ciascun visitatore. Da Peregolibri, a partire da giovedì 18 maggio, le opere del writer Bsimo.

A Barzanò Book Festival hanno aderito le seguenti realtà, tutte firmatarie del Patto per la lettura, ognuna delle quali ha organizzato una o più iniziative:

Associazione Culturale La passione per il delitto, Associazione Molo, Biblioteca di Barzanò, Casa di Riposo Fondazione Enrico Nobili, Centro di Promozione Sociale Barzanese per pensionati, Centro Diurno Disabili, Fondazione Don Giuliano Sala con Liceo Parini e Open University, Cooperativa La Grande Casa – Volo Leggero, Istituto Comprensivo Barzanò con Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, LiberArci Barzanò, Peregolibri, Scuola Materna Primavera.

Il programma completo del festival si trova sul sito del Comune di Barzanò all’indirizzo www.comune.barzano.lc.it