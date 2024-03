Galbiate. “Parliamo di legalità”: un incontro sulle mafie in Lombardia

Un incontro dedicato ai giovani per parlare delle mafie in Lombardia

L’appuntamento è per il 3 aprile alle ore 19:30 allo Spot

GALBIATE – Avviso Pubblico e Libera Lecco, in collaborazione con i centri giovani dell’Ambito di Lecco, uniscono le forze per discutere su un tema cruciale: la legalità e la presenza delle mafie in Lombardia.

L’appuntamento è per il 3 aprile dalle ore 19:30 presso Lo Spot di Galbiate con l’evento “Parliamo di Legalità“. Durante la serata dedicata ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 2 anni, interverranno Alberto Bonacina, coordinatore provinciale di Libera Lecco e Paolo Lanfranchi, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, che condivideranno le loro prospettive ed esperienze.

L’evento non sarà solo un’occasione per riflettere, ma anche per interagire. Dopo un aperitivo, ci sarà un momento informale dove i due rappresentanti delle associazioni si uniranno per un dialogo aperto e costruttivo sulla tematica delle mafie in Lombardia.

“La cultura della legalità ed il contrasto al radicamento mafioso rappresentano valori da trasmettere in primis alle giovani generazioni. Proprio per questo, anche grazie alla proficua collaborazione con il coordinamento lecchese di Libera abbiamo pensato a diversi momenti dedicati alle ragazze e ai ragazzi. Attraverso le chiacchierate che stiamo effettuando nel nostro territorio ci stiamo rendendo conto di quanto sia fondamentale trasmettere conoscenza, ma anche confrontarsi con i giovani allo scopo di far fronte comune contro le organizzazioni criminali” dichiara Paolo Lanfranchi, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico.