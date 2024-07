Galbiate. Vent’anni di Centro Diurno per anziani festeggiati con un Festival

Una serata intitolata “Libero Cinema in Libera Terra” per celebrare il traguardo della struttura gestita dalla Cooperativa L’Arcobaleno

Inaugurato nel 2004, ha ospitato più di 300 anziani. Lunedì 22 luglio proiettato un film che parlerà di legalità

GALBIATE – Nell’anniversario dei vent’anni di attività, il Centro Diurno Integrato per anziani “Le Querce di Mamre” di Galbiate, gestito dalla Cooperativa L’Arcobaleno, organizza il Festival dal titolo “Libero Cinema in Libera Terra“. La manifestazione è in collaborazione con il Comune di Galbiate, la Caritas zonale e decanale, il Coordinamento lecchese di Libera e anche con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Lecchese e BCC Banca di Credito Cooperativo. La proiezione avrà inizio alle ore 21.30 e dalle ore 20 sarà possibile visitare il centro e verrà offerto un buffet di dolci. L’appuntamento è per lunedì 22 luglio presso il Centro Le Querce di Mamre in Via Caduti di Via Fani 12.

Il Centro, inaugurato nel 2004, nasce all’interno di un bene sequestrato alla ‘ndrangheta locale e riconsegnato alla società civile come servizio che risponde ai bisogni delle persone anziane, dei loro familiari e dei caregiver. Nei 20 anni di attività ha ospitato più di 300 anziani di Galbiate e dei comuni limitrofi, supportando le famiglie nella gestione delle fatiche legate al carico assistenziale e di cura.

L’iniziativa di Galbiate vuole sottolineare che le mafie non sono solo un problema del sud Italia, invitando tutti i cittadini a condividere un momento di festa, di cultura e di visione collettiva dei film.

“In occasione di questo grande traguardo, lunedì 22 luglio ospiteremo una serata cinema realizzata in collaborazione con Cinemovel Foundation e Libera, che rientra nella rassegna ‘Libero Cinema in Libera Terra’ e vuole promuovere, attraverso il cinema, la pratica della legalità come risposta alla violenza mafiosa e mantenere viva la memoria. L’evento si inserisce nel programma delle iniziative per i festeggiamenti del ventennale, partite lo scorso 19 giugno con un momento rivolto agli ospiti del centro, ai familiari, volontari e proseguiranno con il tavolo di lavoro dedicato all’intitolazione del centro ad una vittima innocente di mafia, per valorizzare il servizio e la sua unicità”, dichiara Désirée Bonacina, presidente della Cooperativa.

Il film che verrà proiettato si intitola “Benvenuti in galera” di Michele Rho, che racconta la storia dell’unico ristorante gourmet in un carcere. Ottimamente recensito, questo eccentrico locale è un esperimento che non ha precedenti in tutto il mondo e che procede in direzione contraria all’immaginario collettivo che si ha degli istituti di detenzione. La caratteristica principale delle proiezioni di Libero Cinema è quella di rappresentare una novità per il luogo, per i contenuti e per il contesto in cui si proietta. Lo scopo è infatti proiettare un film nei luoghi sottratti alle mafie e proporre, per ogni tappa titoli di impatto, interesse e discussione per il pubblico.

“Il festival – commenta Elisabetta Antognoni, presidente di Cinemovel – è un percorso attraverso i diritti fondamentali, racconta storie che, con diversi stili narrativi, ci aiutano a riflettere sui tempi di vita contemporanei e a comprendere meglio il mondo che ci circonda”.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il Cinema Teatro Cardial Ferrari in Largo Indipendenza n.2 a Galbiate.

La serata è a ingresso libero