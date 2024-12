Successo per il Concerto di Natale di Annone Brianza

La banda, guidata dal Maestro Passoni, ha emozionato con brani natalizi e arrangiamenti originali

ANNONE BRIANZA – Una serata di musica e condivisione ha scaldato il cuore della comunità di Annone di Brianza grazie al tradizionale Concerto di Natale organizzato dal Corpo Musicale locale, diretto con maestria dal Maestro Andrea Passoni. L’evento, tenutosi presso il cineteatro dell’oratorio, ha visto una partecipazione entusiasta e numerosa, con il pubblico che ha riempito il salone per immergersi in un viaggio musicale fatto di brani originali della banda, arrangiamenti pop e marce sinfoniche, il tutto senza mai dimenticare i classici temi natalizi.

I musicisti, spesso affiancati da coreografie eseguite da un gruppo di ragazze con pon pon e dal ritmo travolgente dei tamburi curate da Antonella Sirco, hanno saputo conquistare e coinvolgere il pubblico, regalando un momento di festa e allegria che è stato largamente apprezzato.

Un momento particolarmente toccante è stato riservato ai giovani allievi, preparati con cura dal vice maestro Andrea Sesana, che si sono esibiti per la prima volta in pubblico. Nonostante il poco tempo a disposizione per le prove, i ragazzi hanno dimostrato passione e impegno, eseguendo con sicurezza tre brani. L’ovazione ricevuta dal pubblico ha sottolineato non solo il loro talento, ma anche il grande lavoro svolto da chi li ha accompagnati in questo percorso.

Un plauso è stato rivolto anche a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla preparazione del concerto: i collaboratori Mauro Tamoni per le ance, Matilde Giudici per gli ottoni e Mauro Confalonieri per le percussioni, insieme ai musicisti che si occupano della gestione della sede, come Anziani Colzani e Pellegrata Massimo.

Durante la serata non sono mancati i momenti istituzionali: Don Davide e il sindaco Luca Marsigli hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno della banda nel mantenere viva la tradizione musicale nella comunità. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di eventi come questo per creare un senso di appartenenza e condivisione tra i cittadini.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Maestro Andrea Passoni, il cui impegno costante e appassionato è il cuore pulsante del Corpo Musicale. “La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme” ha ricordato, citando il Maestro Ezio Bosso, una frase che incarna perfettamente lo spirito di questa associazione.

Il Concerto di Natale non è stato solo una celebrazione musicale, ma anche un momento di riconoscimento per il duro lavoro svolto dai membri della banda nei mesi di preparazione. Un successo che ha emozionato tutti, dal primo all’ultimo brano, lasciando nel cuore degli spettatori un messaggio di gioia e un ricordo indelebile delle feste.