Torna “Grandangolo-Rassegna di paesaggi”, dal 10 al 18 giugno la terza edizione

Con architetti, scrittori, storici, giornalisti, agronomi e filosofi alla scoperta dei “paesaggi d’Europa”

Direzione e organizzazione a cura di Daniele Frisco e Valentina Sala

MONTICELLO BRIANZA – Un viaggio dall’estremo Nord al Mediterraneo, dalla Parigi ottocentesca a una Berlino contemporanea che sperimenta un nuovo concetto di paesaggio, dal “Belpaese che dimentica i paesi” alle decadenti ferrovie dell’Est Europa. Guarda ai paesaggi europei la terza edizione di “Grandangolo”, la rassegna in programma dal 10 al 18 giugno nell’Antico Granaio di Villa Greppi di Monticello Brianza, promossa nell’ambito di “Album – Brianza paesaggio aperto” (progetto realizzato dall’associazione BRIG con il coordinamento istituzionale del Consorzio Brianteo Villa Greppi e il sostegno di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese) con l’intento di riflettere sul concetto stesso di paesaggio e, come suggerisce il titolo, aprire lo sguardo grazie alla partecipazioni di importanti personalità del mondo della Cultura.

Diretta e organizzata da Daniele Frisco e Valentina Sala, anche quest’anno l’iniziativa potrà infatti contare sulla presenza di ospiti di primo piano, dal professore di Storia del Mediterraneo all’Università di Padova Egidio Ivetic all’architetto Luca Molinari, dal professore di Filosofia all’Accademia di Architettura di Mendrisio Matteo Vegetti al professore di Sociologia economica e del lavoro all’Università di Torino Filippo Barbera, fino al gradito ritorno di Giuseppe Barbera, già ordinario di Colture arboree all’Università di Palermo. Un’edizione, questa terza, che si concentrerà interamente in due corposi fine settimana (quello del 10 e 11 e quello del 17 e 18 giugno), che vedranno susseguirsi nel Granaio conferenze e presentazioni di libri, il tutto con l’intento di raccontare differenti territori del Vecchio Continente.

“Come già anticipato lo scorso anno – spiega, infatti, il curatore Daniele Frisco – Grandangolo 2023 vuole puntare l’attenzione sui paesaggi europei, che approfondiremo, come ogni volta, con un taglio multidisciplinare: architetti, scrittori, storici, giornalisti, agronomi e filosofi saranno ospiti nella cornice di Villa Greppi e ci aiuteranno a guardare il paesaggio da diverse prospettive e punti di vista innovativi. Per due fine settimana viaggeremo nello spazio, da Nord a Sud e da Ovest a Est, ma anche nel tempo, andando alla scoperta della città moderna ottocentesca e interrogandoci sulle prospettive future per le nostre città. Un’edizione, questa terza, che sarà arricchita anche da due appuntamenti musicali curati dal direttore della Scuola di Musica A. Guarnieri Marco Cazzaniga“.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA

Informazioni

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e saranno seguiti da un aperitivo a cura di CaffèRino. Per maggiori informazioni e per aggiornamenti sulle attività di “Album – Brianza paesaggio aperto”: www.villagreppi.it/album; Facebook e Instagram: @albumbrianza.

Album – Brianza paesaggio aperto è un progetto realizzato dall’associazione Brig con il coordinamento istituzionale del Consorzio Brianteo Villa Greppi e il sostegno di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese (“Fondo per lo sviluppo del territorio provinciale lecchese”).