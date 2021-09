Monte Barro, tutto pronto per “La notte dei Goti”

Appuntamento per sabato 18 settembre

Un mix di cultura e spettacolo durante il quale verranno proposte storie e tradizioni delle popolazioni Gote

GALBIATE – Sabato 18 settembre torna La notte dei Goti, una visita guidata-spettacolo all’Area Archeologica dei Piani di Barra nel Parco regionale del Monte Barro. Sarà un evento durante il quale saranno proposte storie e tradizioni delle popolazioni Gote che oltre 1500 anni fa abitavano sulle pendici del Monte Barro.

Si inizierà alle 18.00 con la visita spettacolo all’area archeologica dei Piani di Barra accompagnata da intervalli musicali in tema medievale eseguiti da In Itinere Musica Medievale. A seguire sarà possibile visitare, accompagnati dalle guide, il Museo Archeologico del Barro.

Non mancherà la parte gustosa dell’evento. Alle ore 20.00 sarà possibile cenare al Ristorante Eremo Monte Barro gustando piatti e ricette del passato.

Dopo cena l’evento Il cielo dei Goti permetterà l’osservazione a occhio nudo degli oggetti celesti, ammirati sotto la guida degli esperti dell’Associazione Deep Space di Lecco. Quali astri brillavano nel cielo stellato di 1500 anni fa? La posizione delle stelle e dei pianeti non era molto diversa da quella attuale, ma la presenza in cielo di eventi eccezionali come eclissi e comete suggeriva interpretazioni mitiche o fantastiche.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, con la sola eccezione della cena a pagamento. Il costo della cena è di 20 euro a persona (bambini 15 euro), la prenotazione obbligatoria è da effettuare entro giovedì 16 settembre chiamando direttamente il ristorante al numero 0341240525.

Per prenotare la partecipazione agli eventi del pomeriggio e della sera bisogna compilare il modulo su Eventi di Parco Monte Barro | Eventbrite.

Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 3662380659 oppure scrivere a educazione@eliante.it .

La Notte dei Goti 2021 è organizzata nel rispetto delle regole di contenimento dell’emergenza coronavirus. L’iscrizione all’evento è obbligatoria. In tutti gli spazi chiusi è necessario esibire il green pass o altra documentazione idonea, indossare la mascherina e rispettare le distanze.

L’evento è organizzato in collaborazione con Ristorante Eremo Monte Barro, Ostello Parco Monte Barro, Cooperativa Eliante, In Itinere Musica Medievale, Associazione Deep Space, Associazione Ecobarro, Associazione Amici dei Musei del Parco Monte Barro.