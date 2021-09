Musica per il maestro: al via i preparativi, iscrizioni entro il 16 ottobre

Sabato 13 novembre in scena la 14^ edizione del

celebre festival canoro

Torna in presenza l’evento dedicato all’amico musicista Rodolfo Panzeri e organizzato dall’associazione Agorà

VALGREGHENTINO – Sabato 13 novembre presso il Cinema Teatro Jolly di Olginate andrà in scena la 14^ edizione del celebre festival “Musica per il Maestro” organizzato anche quest’anno dall’associazione culturale Agorà di Valgreghentino. Un ritorno in presenza, quindi, per una delle manifestazioni musicali più note del territorio lecchese che lo scorso anno si era dovuta riorganizzare stante la pandemia in corso, attivando una formula inedita e cioè quella della registrazione audiovisiva a porte chiuse e la successiva messa in onda sull’emittente televisiva Unica TV.

L’iniziativa, nata per ricordare l’amico musicista Rodolfo Panzeri scomparso prematuramente nel 2007, quest’anno sarà dedicata anche al ricordo dell’amico Battista Perego, anch’esso scomparso improvvisamente lo scorso dicembre. “Con l’organizzazione della 14^ edizione del Festival canoro ‘Musica per il Maestro’ Agorà desidera

continuare a sostenere la ricerca scientifica delle malattie cardiache in età giovanile, attraverso le preziose attività dell’Associazione G.E.C.A. (Giovani E Cuore Aritmico) Onlus con la quale nel corso di tutti questi 14 anni si è consolidato un rapporto di collaborazione oltre che di amicizia e stima reciproca.

I partecipanti alla gara

La gara canora è riservata esclusivamente alla categoria adulti, e cioè alle persone nate nel 2006 e anni precedenti. Al vincitore verrà assegnato il 14° trofeo “Musica per il Maestro” a insindacabile giudizio della Commissione Tecnica Musicale. Non sono previsti premi in denaro. La gara canora è gratuita ed aperta a chiunque voglia partecipare singolarmente o in coppia (non sono ammessi i gruppi). La gara canora consiste nel cantare un brano (a libera scelta del concorrente) accompagnato da una base musicale. Non è possibile partecipare con l’accompagnamento di uno strumento musicale “live”. Sono ammessi solo brani in lingua italiana.

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre il 16 ottobre 2021 compilando in tutte le sue parti il form di iscrizione disponibile a questo link: https://forms.gle/Ro83q492J8HEByxe6 oppure sulla pagina del sito www.associazioneagora.it. L’iscrizione sarà confermata e validata solo nel momento in cui l’organizzazione riceverà via e-mail a info@associazioneagora.it anche il file della base musicale, che potrà essere inviato anche successivamente rispetto al modulo, ma comunque sempre entro e non oltre il 16/10/2021. Oltre tale data la base non potrà

essere sostituita per nessun motivo. Lo stesso brano musicale non potrà essere presentato da più concorrenti. Nel caso di scelta della stessa canzone il concorrente che per primo ne avrà data comunicazione all’organizzazione avrà diritto di presentarlo alla gara.

Non sono ammesse basi musicali karaoke (formato .kar) e tutte quelle basi che i tecnici

dell’Organizzazione ritengono non idonee al concorso. Con l’iscrizione e l’ammissione alla gara il/la partecipante dichiara di consentire senza nulla pretendere l’eventuale registrazione audio-visiva integrale della sua persona ai fini della successiva eventuale diffusione tramite canale televisivo e/o Youtube e/o social (Facebook e Instagram). Con l’iscrizione e l’ammissione alla gara il/la partecipante dichiara di accettare integralmente e di rispettare il presente Regolamento, pena l’esclusione immediata dalla gara.

Selezioni nel caso di iscrizioni numerose

In caso di iscrizioni superiori al numero di esibizioni compatibili con la programmazione dell’evento, l’Organizzazione si riserva il diritto di procedere alla scelta dei partecipanti mediante una selezione. Dopo il termine delle iscrizioni (16 ottobre 2021) verrà comunicata tale eventualità chiedendo agli iscritti di inviare un video da sottoporre alla Commissione Tecnica Musicale e procedere alla selezione. Il video dovrà essere inviato tassativamente entro il 22 ottobre 2021 con le seguenti caratteristiche: dovrà essere realizzato in versione amatoriale e non dovrà in alcun modo essere elaborato con strumenti digitali, pena l’eliminazione dal concorso. Il video per la selezione potrà essere inviato per mail oppure consegnato su supporto digitale oppure pubblicato su youtube o su qualsiasi altro canale social idoneo al suo download. Il mancato invio del video entro il termine sopra indicato comporterà automaticamente l’esclusione dalla gara.

Commissione tecnica musicale e criteri di valutazione

La Commissione Tecnica Musicale sarà composta da alcuni rappresentanti del panorama musicale italiano di comprovata esperienza e competenza. La Commissione sarà presente in sala e provvederà a valutare ciascuna esibizione secondo i seguenti criteri prestabiliti: a) capacità interpretativa; b) presenza scenica; c) qualità vocale; d) intonazione. La valutazione della Commissione e quindi la classifica finale è insindacabile, inappellabile e non potrà essere diffusa a terzi.

Note importanti per il rispetto di tutte le norme anti-covid

La realizzazione della manifestazione e quindi la partecipazione dei concorrenti sarà soggetta alle normative anti Covid-19 vigenti alla data dell’evento, quali ad esempio: l’utilizzo della mascherina durante gli spostamenti, l’igienizzazione delle mani e l’eventuale misurazione della temperatura corporea all’ingresso, l’eventuale necessità di presentare la Certificazione Verde (Green Pass). Di tali normative e quindi delle relative indicazioni operative saranno informati tutti gli interessati in tempo utile. Anche la strumentazione utilizzata per l’esibizione sarà opportunatamente sanificata come da normative

vigenti anti Covid-19.

Informazioni

Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo info@associazioneagora.it oppure contattare Gian Pietro al 393.9144004 oppure Mattia al 338.4149516. “Archiviati i festeggiamenti per il decennale di Agorà, avvenuti lo scorso mese di luglio, l’associazione riprende dunque il cammino nel solco tracciato in questi suoi primi 10 anni durante i quali la manifestazione canora ‘Musica per il Maestro’ ha rappresentato certamente una delle principali iniziative realizzate. L’edizione numero 13 era stata vinta da Luca Vidale, proveniente dalla provincia di Varese. L’attenzione è ora rivolta a chi salirà sul gradino più alto del podio per aggiudicarsi il trofeo numero 14. Per questo motivo le iscrizioni sono aperte e stanno arrivando da tutta la Lombardia”.