Olginate: Leonardo Manera per il lancio della stagione del Cine Teatro Jolly

Ieri sera, giovedì, la Jolly Night per presentare la nuova stagione

Leonardo Manera ospite a sorpresa: sarà sul palco a dicembre

OLGINATE – Il comico e cabarettista Leonardo Manera, noto per la partecipazione a Zelig, ospite a sorpresa della Jolly Night, l’ormai imperdibile appuntamento con cui lo staff del cine teatro di via don Gnocchi presenta il cartellone della stagione artistica 2024-25, organizzata in collaborazione con l’associazione Agorà di Valgreghentino e la società DuePunti di Cernusco Lombardone e il supporto logistico del Comune di Olginate.

Tantissime le persone presenti in sala, desiderose di conoscere la programmazione per la stagione ai nastri di partenza. Sul palco, affiatati come sempre, Mattia Morandi e Manuel Missana, rispettivamente responsabili della programmazione Teatro e Cinema, hanno condotto la serata snocciolando date e informazioni della rassegna, che prevede teatro con grandi nomi, concerti, eventi speciali e tanto cinema.

A portare i propri saluti al pubblico olginatese, anticipando qualche chicca del proprio spettacolo, Leonardo Manera che sarà in scena giovedì 5 dicembre con “Corto circuito”.

Prima di lui, nella rassegna Teatro Grandi Nomi, ci saranno Max Pisu e Gaia De Laurentiis, impegnati mercoledì 13 novembre in “Come sei bella stasera”, spettacolo che, tra ironie e battute, racconta 29 anni di vita coniugale in 90 minuti.

Torna al Jolly, a grande richiesta, dopo due anni, Giacomo Poretti insieme alla compagna Daniela Cristofori in “Condominio mon amour” in programma venerdì 24 gennaio mentre giovedì 20 febbraio sarà la volta di Federico Basso con l’autoironico “Profilo basso”.

Ultimo appuntamento giovedì 13 marzo con “I panpers”, comici, attori e conduttori alle prese con cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti e intelligenze artificiali.

Cinema

Per quanto riguarda invece il cinema, da segnalare la rassegna Cinema d’autore del lunedì che riparte il 7 ottobre e terminerà appena prima di Natale, in collaborazione con NPC Magazine e che il 28 ottobre in occasione del film “I bambini di Gaza” vedrà la presenza in sala di Nicoletta Bortolotti autrice del libro da cui è tratto il film.

Torna anche quest’autunno “la Grande Arte al cinema” con due proiezioni dedicate agli appassionati di arte e cultura.

Tra le novità principali spicca la rassegna “Cinemerenda”, una serie di 5 film al sabato pomeriggio con merenda offerta per tutti i presenti. In quell’occasione sarà possibile festeggiare il compleanno al cinema con il pacchetto speciale “cine-compleanno”.

Oltre a tutto questo il Cinema Jolly desidera proporre 4 film speciali: il primo, 3 ottobre, dedicato all’Inter, il secondo 9 ottobre Shining , un “filmone” straordinario restaurato in 4k, il terzo 7 novembre dedicato alla figura di Maria Montessori, il quarto il 21 novembre dedicato alla Marmolada, prodotto da Sky, con la presenza assicurata in sala del grande alpinista Matteo Della Bordella (evento gratuito).

Per agevolare il pubblico in tutte queste occasioni sarà possibile utilizzare i carnet cinema da 6 o 10 ingressi.

Un menù davvero ricco per una monosala di provincia che non a nulla da invidiare ai multisala delle grandi città. Un cartellone ampio che mira a soddisfare i gusti di un pubblico sempre più numeroso.

Musica live

La presentazione è proseguita poi sul fronte della musica live che anche quest’anno non mancherà al Jolly. Quattro gli eventi programmati: immancabile appuntamento con il vero Gospel afroamericano, a cura dei New Millennium Gospel Singer, che avrà luogo mercoledì 18 dicembre.

Fra i migliori talenti della musica gospel di Pittsburg negli Stati Uniti. Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato fondato dal genio del reverendo Keith Moncrief, già creatore e leader di gruppi di fama mondiale. E’ attualmente magistralmente guidato dalla strepitosa Deborah Moncrief. Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo, non mancheranno i

temi natalizi più amati dal pubblico italiano. Una “gospel night” davvero speciale ci accompagnerà verso il Natale. Semplicemente imperdibile.

Secondo appuntamento, divenuto ormai tradizione, il concerto di Sant’Agnese, offerto dalla parrocchia per festeggiare la santa patrona. “Ciak si suona” è il titolo dell’esperienza immersiva tra film e musica presentata dall’Orchestra Stoppani in Musica, diretta da Maurizio Fasoli e Elena Tartara. Un’intera orchestra, composta da circa 50 elementi, molto conosciuta non solo sul nostro

territorio, ci farà apprezzare le migliori colonne sonore dei film più celebri.

Terzo appuntamento musicale con Banda Gaber, il 6 febbraio, per gli amanti del Sig. G., un cantautore o un canta-attore, un intellettuale “collettivo”, un anticonformista… Gaber rimane ancora un vero e proprio gigante dello spettacolo italiano, fra i più importanti del novecento, che ha lasciato in

eredità a tutti noi delle pagine bellissime. Ad omaggiare il suo talento e la sua personalità è la Banda Gaber, la quale continuare a tenere viva l’attenzione su G. Gaber e onorarne l’unicità e le emozioni che solo il maestro era in grado di trasmettere. La storica formazione di musicisti che per oltre 20 anni ha accompagnato Gaber nei suoi concerti in giro per l’Italia sarà protagonista sul

palco del Jolly per una serata davvero memorabile.

Quarto appuntamento, sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, tornano a grande richiesta le Giannissime Band per un nuovo strepitoso concerto che sarà impreziosito dalla voce suadente della sosia di Loredana Bertè. Irene Grandi, Tina Turner,

Loredana Bertè, Gianna Nannini, Anna Oxa, Patty Pravo e tante altre cantautrici italiane e internazionali per una serata di beneficienza. Come da tradizione infatti il ricavato sarà devoluto ad una realtà no-profit del territorio.

Teatro Amatoriale

Dopo la sperimentazione dello scorso anno che ha registrato 4 sold out su 4, lo staff ha deciso di organizzare una nuova rassegna di teatro amatoriale sempre ospitata nel teatro dell’Oratorio di Garlate (da cui il nome GarlaTeatro). Saranno sempre 4 le compagnie che si alterneranno sul palco garlatese tra febbraio e marzo: Compagnia Filodrammatica Juventus Nova di Belledo (1 febbraio), Compagnia Il Sottobosco di Cesano Maderno (15 febbraio), Compagnia del Teatro San Giovanni 1810 (1 marzo), Compagnia Teatro in Sala di Calolziocorte (15 marzo). Novità 2025 sarà la possibilità di abbonarsi all’intera rassegna a prezzo ridotto, acquistabile da dicembre.

Evento speciale a Garlate

Sarà sempre il teatro garlatese ad ospitare giovedì 17 ottobre un evento speciale organizzato in occasione dell’inaugurazione dei nuovi locali bar e cucina dell’oratorio, realizzati grazie alla generosità della garlatese Mariella Panzeri deceduta nel 2022. Per l’occasione è stata chiamata Margherita Antonelli, volto storico di Zelig convertita al teatro sacro, che presenterà lo spettacolo:

Secondo Orfea – Quando l’amore fa miracoli.

Gli appuntamenti speciali

Format che vince non si cambia. Per questo, dopo una passata Stagione da record assoluto di sold out, lo staff del Jolly ha voluto riproporre un evento dedicato ai più giovani e un altro al mondo social. Come già anticipato nelle scorse settimane, sarà Edoardo Prati, giovane ventenne talentuoso a calcare il palco con il suo show “Cantami d’amore” giovedì 28 novembre.

“Cantami d’amore” è il primo spettacolo di Edoardo Prati, studente che traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura. Lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Lucrezio a Battiato. L’evento speciale è organizzato con il sostegno economico dell’Associazione Agorà Aps di Valgreghentino grazie al quale i giovani under25 potranno godere del prezzo ridotto.

Secondo appuntamento speciale, quello con Chiara Anicito, in arte Mamma Carmela che dai social approderà a Olginate sabato 12 aprile nel pomeriggio, con il suo divertentissimo show Cammela e il gruppo delle mamme. Carmela o meglio come ama puntualizzare lei “Cammela con due M come Mammellata” è una mamma siciliana popolare e semplice, che cresce due figli Santino di 9 anni e Agatuccia di 2, assieme a suo marito Placido. Attraverso monologhi, musica e parodie, ci porta nel suo mondo di comicità mai volgare e sempre coinvolgente, spaziando dalla scuola ai social, dalla vita familiare al rapporto con la società, concludendo il suo spettacolo senza maschera, per far conoscere al pubblico colei che si nasconde dietro questo personaggio di successo: Chiara.

Ieri sera, al termine della presentazione, è stato aperto ufficialmente il botteghino, letteralmente preso d’assolto per la vendita degli abbonamenti. I biglietti dei singoli spettacoli saranno invece disponibili, online e in biglietteria, a partire dal 12 ottobre.

Ulteriori info su: www.cinemateatrojolly.it/teatro