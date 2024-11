Tomelleri, un mito del jazz, in concerto a Galbiate

Appuntamento con il Clarinet Summit sabato 23 novembre all’Auditorium Golfari di Galbiate

GALBIATE – L’Auditorium Golfari di Galbiate ospiterà un evento musicale imperdibile il “Clarinet Summit”, concerto di Paolo Tomelleri, uno dei sassofonisti più leggendari della scena musicale italiana. L’artista, che ha collaborato con giganti come Enzo Jannacci e Adriano Celentano, e che ha ricoperto ruoli di rilievo come direttore durante varie edizioni del Festival di Sanremo, sabato 23 novembre si esibirà con la sua band, in un appuntamento che promette di essere un tributo alla grande tradizione musicale italiana.

L’incontro con Tomelleri è stato reso possibile grazie a David Ambrosioni, rinomato musicista galbiatese e componente della band di Tomelleri, che ha contribuito a portare il sassofonista nella sua città natale. Franco Limonta, Assessore alla Cultura del Comune di Galbiate, ha sottolineato l’importanza di questo evento per la comunità locale, esprimendo soddisfazione per la possibilità di ospitare un artista di tale calibro.

Nonostante la sua carriera internazionale e i numerosi impegni nei teatri più prestigiosi, come l’Arcimboldi di Milano, Tomelleri ha deciso di accettare l’invito a suonare a Galbiate, rendendo questa serata ancora più speciale per tutti gli appassionati di musica.

Il concerto, che inizierà alle ore 21, si preannuncia come un evento da non perdere per gli amanti del jazz, della musica d’autore e della cultura musicale in generale.