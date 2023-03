“Un mondo senza oggetti? No!”, secondo talk con Maria Porro

Giovedì 9 marzo alle 20.45, nella nuova sala conferenze – ex palazzo municipale a Olginate

“Conosceremo le novità dell’edizione 2023, ci racconterà il suo lavoro e come sta cambiando la fiera più importante del mondo”

LECCO – Si terrà giovedì 9 marzo alle 20.45, nella nuova Sala Conferenze – Ex Palazzo Municipale di Olginate (Biblioteca) di via Redaelli 16, il secondo talk della terza edizione di “Un mondo senza oggetti? No!”, il design in 3 serate in attesa del Salone del Mobile 2023.

Il programma curato da Prashanth Cattaneo, pedagogista e giornalista, promosso dal Comune di Olginate vedrà come ospite relatore Maria Porro, Presidente Salone del Mobile. Milano, direttore marketing e comunicazione della Porro S.p.A.. Dal 18 al 23 aprile, presso Fiera Milano Rho, si svolgerà la 61^ edizione del Salone del Mobile.Milano, che riporterà il “bello” e il “ben fatto” su un palcoscenico di importanza internazionale. Un ritorno che ha in sé un carattere di eccezionalità, non solo per la qualità delle proposte e delle aziende protagoniste, ma anche per l’accelerazione che la Manifestazione dimostrerà di aver dato al processo di trasformazione ed evoluzione dell’evento fieristico.

Il Salone ha sempre dato prova di una straordinaria curiosità, disponibilità e apertura al confronto e di una grande volontà e capacità di migliorarsi, innovando formule consolidate. In questi anni così complessi, riflessioni, ricerche, domande sul futuro delle fiere sono state all’ordine del giorno e hanno portato a una concreta revisione del format espositivo con l’obiettivo di poter continuare a generare valore per tutta la design community. Da questa energia positiva e costruttiva, nascono le tre importanti novità di questa edizione: l’unico livello espositivo, il nuovo layout di Euroluce, la componente culturale, sarà integrata negli spazi della biennale della luce attraverso contenuti interdisciplinari ed esperienziali, che spazieranno dall’architettura all’arte con mostre, talk, workshop, installazioni site-specific.

“Siamo felici e onorati di avere ospite relatore di questa terza edizione di ‘Un mondo senza oggetti? No!’ Maria Porro, Presidente Salone del Mobile.Milano oltre che direttore marketing e comunicazione della Porro S.p.A. – ha detto Prashanth Cattaneo, curatore del programma -. La presidente ha appena concluso il road show del Salone del Mobile.Milano negli Stati Uniti, è stata a New York e Los Angeles per lanciare le novità della prossima edizione ed ora sarà ad Olginate, con noi, dimostrando attenzione per il territorio e quindi la provincia. Grazie a lei conosceremo le novità dell’edizione 2023, ci racconterà il suo lavoro e come sta cambiando la fiera più importante del mondo per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, questo sempre con un’attenzione alle imprese, agli autori e al pubblico. Tutti sono invitati. Vi aspettiamo numerosi”.

La serata si concluderà con un drink. Il Comune di Olginate nella persona di Roberta Valsecchi, Assessore a Bilancio e Cultura ringrazia per la collaborazione il designer Paolo Vallara per la grafica. Ingresso libero. Il programma è online sul sito del Comune di Olginate.