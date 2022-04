Più di 200 persone alla passeggiata degli Amici di Tremonte

Grande successo per l’iniziativa “Intra Montes” che ha fatto conoscere la storia e le bellezze del borgo medievale di Santa Maria Hoè

SANTA MARIA HOE’ – Successo oltre le aspettative per la passeggiata “Intra Montes” organizzata oggi, domenica, dall’associazione Amici di Tremonte. Sono state più di duecento, infatti, le persone che hanno partecipato questo pomeriggio alla camminata, nata per far conoscere la storia e le bellezze della frazione Tremonte a Santa Maria Hoè.



Il numeroso gruppo, accompagnato dai volontari del sodalizio, ha visitato i punti più significativi del borgo di origine medievale. Partendo dal campo di basket di via Leopardi, la comitiva si è diretta all’antico lavatoio dove è stata spiegata l’origine del nome della frazione.

La passeggiata è poi proseguita verso la torre e il ponte romano del Bordeà, prima di raggiungere la Ca’ de Andrein, una cascina che segna il confine più alto del borgo. Nel prato antistante l’abitazione sono state lette delle poesie in dialetto di Ida Valtolina, compianta residente della frazione.



La giornata si è conclusa con un passaggio alla Ca’ de Linguen, dove si gode di un’ottima vista panoramica, e infine alla piazza di Santa Veronica. Poco distante dalla chiesa, intitolata alla pia donna, l’associazione ha offerto a tutti i partecipanti un piccolo rinfresco, nel rispetto delle normative sanitarie.

La manifestazione ha raccolto il plauso di tutti i partecipanti, sia abitanti del paese sia turisti arrivati a Santa Maria Hoè per l’occasione, tanto da indurre l’associazione Amici di Tremonte a programmare presto un’altra edizione della passeggiata. L’appuntamento ha sostituito quest’anno la tradizionale festa, sospesa per ragioni legate alla pandemia.