A Ballabio, sabato sera, il vernissage col fotografo Alessandro Froio

La mostra si chiuderà il 31 agosto

Appuntamento alle 17.45 nella Sala Consiliare

BALLABIO – Da martedì 20 agosto è aperta a Ballabio un’esposizione dei lavori del fotografo lecchese Alessandro Froio. Il titolo della mostra è “Australia – from above & more.”

Le fotografie esposte sono state scattate durante un viaggio di un anno che l’autore e il fratello hanno svolto in Australia. Un viaggio molto introspettivo, con scatti tradizionali e scatti più particolari, con l’utilizzo di un drone.

“Ho voluto fortemente organizzare questa mostra – dichiara Anna Cugnaschi, responsabile della biblioteca cittadina – perché le fotografie che ho visto mi hanno molto colpito. Gli scatti di Alessandro rapiscono l’occhio, e lui ne espone alcuni in maniera particolare, in orizzontale al posto che in verticale. Queste vedute aeree sono semplicemente magnifiche, sembra quasi che siano in grado di trascinarti dentro la fotografia stessa”.

Alessandro incontrerà le persone che vogliono fare due chiacchiere con lui nel vernissage che si svolgerà sabato 24 agosto, a partire dalle ore 17.45.

“Lui è stato molto disponibile, e spesso è possibile trovarlo nella sala dell’esposizione anche durante la settimana. Sabato però ci sarà questo aperitivo plastic-free, un occasione per capire insieme a lui come nasce la sua arte.”

La mostra di Alessandro Froio resterà aperta fino a domenica 31 agosto 2019 presso la Sala Consiliare del Comune di Ballabio, in via Mazzini 2. L’orario di apertura è 16-22 in settimana, con chiusura posticipata alle 23.00 nel week end. Ingresso libero e consigliato.