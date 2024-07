Unesco e San Pietro al Monte: da Regione un contributo di 35mila euro

Il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza

“Un altro passo avanti grazie ad avviso unico cultura di Regione Lombardia”

CIVATE – Oggi è stato assegnato un importante contributo alla Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus per il progetto “Insediamenti Benedettini Altomedievali in Italia” sull’Avviso Unico Cultura, nell’Ambito dei Riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali.

“Regione Lombardia ha da sempre sostenuto la candidatura Unesco di San Pietro al Monte e attraverso questo avviso ha assegnato un importante contributo di 35.000 euro. L’iniziativa ha preso avvio dalla lungimirante visione di Mario Romano Negri che oggi prosegue grazie al lavoro congiunto tra Fondazione comunitaria del Lecchese, Provincia di Lecco e Comune di Civate che si sono attivati per realizzare questo ambizioso progetto, dal quale il territorio lecchese potrà cogliere l’opportunità di valorizzare il patrimonio artistico monumentale, anche a livello internazionale, di San Pietro al Monte – ha detto il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Ringrazio l’Assessore alla Cultura Francesca Caruso per aver sostenuto questa candidatura e per aver dato la possibilità di raggiungere questo importante traguardo: una vera e propria soddisfazione per tutti gli enti che da tempo credono in questo progetto”.

Per la provincia di Lecco, sono stati assegnati contributi per 22 progetti pari a 332.082 euro per il sostegno di soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali. Nello specifico, per quanto riguarda l’ambito “Promozione educativa e culturale” sono stati assegnati 84.301 euro; per l’ambito “Promozione degli istituti e luoghi della cultura” 132.781 euro e per l’ambito “Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema” 115.000,00 euro.

QUI I PROGETTI LECCHESI FINANZIATI