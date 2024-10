Valmadrera: circa cento partecipanti all’incontro di Uni3 con Paolo D’Anna

Titolo dell’evento: Il muro di Alda

Il regista ha condiviso la sua esperienza di incontro con la poetessa Alda Merini

VALMADRERA – Il primo incontro della Rassegna 2024-2025 di Uni3 – Università della Terza Età di Valmadrera ha attratto un pubblico di circa cento persone. Intitolato “Il muro di Alda”, l’evento ha avuto come protagonista l’autore e regista teatrale Paolo D’Anna, che ha raccontato la sua esperienza di incontro con la poetessa Alda Merini, avvenuta anni fa a Milano.

L’incontro si è aperto con la presentazione del programma dell’intera rassegna, a cura dell’Assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio e del coadiutore Gianni Magistris. A seguire, è stata introdotta la figura del relatore, già noto al pubblico di UNI3 per le sue proposte nelle edizioni precedenti.

Il monologo di Paolo D’Anna trae origine dall’incontro diretto che l’autore ha avuto con la poetessa, un momento unico e così significativo da lasciare un segno indelebile. Questo incontro inaspettato, organizzato quasi come una sorpresa da un amico del relatore, il compianto Fabio Aldeghi della Libreria Cavour di Lecco, ha aperto la strada alla figura di Alda Merini, presentata attraverso una breve biografia.

Successivamente, D’Anna ha condiviso una serie di aneddoti che hanno delineato la vita travagliata e unica della grande poetessa meneghina. La storia di una donna che ha saputo resistere nei momenti più bui, incluso l’inferno del manicomio, senza mai perdere la capacità di celebrare la bellezza e la passione dell’esistenza.

“Il monologo, delicato, toccante e rivelatore, ha ricevuto un caloroso apprezzamento da parte del pubblico, che affollava la sala” spiegano gli organizzatori.

La Rassegna 2024-2025 di UNI3-Università della Terza Età di Valmadrera proseguirà con i seguenti appuntamenti: Mercoledì 6 novembre ore 15 (Lino Zani – “Una vita dedicata alla montagna”); Mercoledì 20 novembre ore 15 (Prof.ssa Alessandra Frigerio – “Giorgio Caproni – Poesie”); Mercoledì 4 dicembre ore 15 (Prof.ssa Giovanna Rotondo – “Omaggio a Orlando Sora pittore del Novecento”); Mercoledì 18 dicembre ore 15 (Andrea Locatelli – “Il Natale: una ricetta speciale”); Mercoledì 8 gennaio ore 15 (Dott. Gianpaolo Schiavo – “Mantenersi in salute”).

Successivamente si proseguirà nella giornata di mercoledì 22 gennaio alle ore 15 (Prof. Antonio Rusconi “Giudizio divino e passione umana nel canto V dell’Inferno”); Mercoledì 12 febbraio ore 15 (Prof. Nicola Sansone – “Il flauto dolce attraverso i secoli”); Mercoledì 19 febbraio ore 15 (Dott. Carlo Cantoni – “Civate un monastero da scoprire”); Mercoledì 5 marzo ore 15 (Prof. Gianfranco Scotti – “Antologia poetica da Todi a Piera Badoni”); Mercoledì 12 marzo ore 15 (Prof. Carlo Castagna – “Basilica di San Pietro al Monte tra storia e leggenda”); Mercoledì 09 aprile ore 15 (Don Agostino Frasson – “Pasqua al Don Guanella. Esperienze di vita, dalla disperazione alla luce”).

Infine, si continua nella giornata di mercoledì 23 aprile alle ore 15 (Prof.ssa Fiorenza Pelucchi e Giuseppe Castelnuovo – “Conosciamola da vicino! La nostra città gemella, Weissenhorn e dintorni”); Mercoledì 21 maggio ore 15 (Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio – “Gli Almenno tra arte e storia, dall’alto Medio Evo al Rinascimento”); Mercoledì 11 giugno ore 15 (Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio – “In viaggio come mercanti medievali – la via mercatorum in Val Brembana e il borgo di Cornello del Tasso”); Mercoledì 18 giugno ore 15 (Beppe & Marta Rota “Varo, storia di una azienda di Valmadrera”).

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

Anche in questa edizione, grazie al successo riscontrato nella precedente, gli organizzatori presenteranno un programma ampliato di uscite guidate, che avrà inizio nel 2025, nelle seguenti date: Mercoledì 5 febbraio: visita a “Capolavoro per Lecco”; Mercoledì 19 febbraio: visita al monastero di San Calocero/Casa del Cieco a Civate accompagnati da Carlo Cantoni; Mercoledì 19 marzo: visita alla Basilica di San Pietro al Monte – in alternativa, esperienza digitale del percorso con la prof.ssa Polo presso la Casa del Pellegrino.

Inoltre, da venerdì 2 a domenica 4 maggio: gita in autobus a Weissenhorn e Ulm (Germania) accompagnati dalla prof.ssa Pelucchi, Rita Bosisio e Giuseppe Castelnuovo; Mercoledì 28 maggio: visita alla chiesa di San Giorgio in Lemine ad Almenno San Salvatore (Bg) accompagnati dalla prof.ssa Polo; Mercoledì 18 giugno: visita al borgo di Cornello del Tasso (Bg) accompagnati dalla prof.ssa Polo.

Le prenotazioni si apriranno durante la rassegna e sarà possibile iscriversi contattando la Biblioteca di Valmadrera ai seguenti recapiti: biblioteca@comune.valmadrera.lc.it oppure 0341-205112.

“Un ringraziamento particolare va a Gianni Magistris per la sua preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’intera rassegna, e alla Biblioteca comunale per il supporto logistico. Nel corso dell’anno, verranno aggiunti ulteriori incontri nella sotto-rassegna ‘Speciale UNI3′” concludono gli organizzatori.