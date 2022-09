Seconda serata musicale a Valmadrera

Appuntamento a sabato 17 settembre

VALMADRERA – Prosegue la rassegna “Note e parole raccontano” organizzata dal Gruppo Aiuto Mesotelioma in collaborazione con i comuni di Valmadrera e Lecco, dopo il primo evento tenutosi sabato 10 Settembre a Valmadrera.

Appuntamento a sabato 17 Settembre alle 20.45 al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, per una serata tributo al tango di Astor Piazzolla e alla musica tradizionale argentina con bandoneòn (Roberto Bongianino) e chitarra classica (Enea Leone).

Il terzo e ultimo incontro è invece previsto per sabato 24 Settembre alle 21:00 al Teatro Invito di Lecco, in via Ugo Foscolo 42: “amianto e dintorni”, uno spettacolo di teatro-canzone con Luca Maciacchini.

L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi.