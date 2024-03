Valmadrera, Fabio Bonaiti ospite dell’ottavo incontro della rassegna UNI3

Il titolo dell’incontro: La Rocca di Somasca. Sulle orme di San Girolamo Emiliani tra fede, storie e letteratura

L’evento ha visto la partecipazione di più di 60 spettatori

VALMADRERA – L’ottavo incontro della rassegna UNI3 (Università della Terza Età), si è tenuto presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo.

L’incontro, dal titolo “La Rocca di Somasca: sulle orme di San Girolamo Emiliani tra fede, storie e letteratura“, ha avuto come ospite il Dottor. Fabio Bonaiti, docente in Lettere di indirizzo moderno, laureato in Storia della Lombardia nel Medioevo, iscritto alla Società degli Archeologi Medievisti Italiani (SAMI) e fondatore del Centro Studi Val San Martino e coordina l’Ecomuseo Val San Martino.

Rita Bosisio, Assessore ai Servizi Sociali, ha introdotto il Dott. Bonaiti che ha inizialmente inquadrato il contesto geografico della Rocca di Somasca, situata nei pressi del paese omonimo, nella frazione di Vercurago.

La Rocca, collocata su uno sperone di roccia ribattezzato “Tremasasso“, è situata al confine tra le province di Lecco e Bergamo, sede nel corso dei secoli di continui passaggi di mano tra le dominazioni milanese e veneta che hanno interessato il corso dell’Adda.

Nei suoi pressi sono ubicate le cappelle dedicate ai miracoli di San Girolamo Emiliani (o Miani), proclamato Santo nel 1767 e patrono universale degli orfani e della gioventù.

Il luogo ha assunto anche una notevole rilevanza in parallelo ai paesaggi tratteggiati dal Manzoni all’interno de “I Promessi Sposi“, tanto da essere spesso battezzata come “Rocca dell’Innominato“.

“Siamo in presenza di un caso emblematico di geografia letteraria – continua il Professor Bonaiti – le sorti della Rocca, da luogo terrifico e abitato da un tiranno, l’hanno portata ad essere nei secoli un luogo di redenzione e oasi spirituale, ripercorrendo lo stesso sentiero dell’animo di San Girolamo e dello stesso Manzoni”.

L’incontro, durato oltre un’ora e mezza, ha visto la partecipazione attenta di più di 60 spettatori, che si sono intrattenuti con il Dott. Bonaiti anche dopo la conclusione, per rivolgere domande e soddisfare la propria curiosità.

Curiosità che potrà essere soddisfatta ulteriormente in occasione della visita guidata del 3 aprile proprio a Somasca, con la partecipazione del Professore. L’inizio è alle ore 15 e si potranno visitare le cappelle dedicate ai miracoli di San Girolamo, il santuario, la Chiesetta della Risurrezione con il cimitero dei Padri Somaschi, la Scala Santa, la grotta dell’Eremo e la Rocca.

Per info e prenotazioni contattare la Biblioteca Civica di Valmadrera allo 0341-205112 o via mail biblioteca@comune.valmadrera.lc.it

Per la rassegna UNI3, appuntamento invece al prossimo incontro di mercoledì 10 aprile alle ore 15, con la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio che parlerà della Bergamo medievale e rinascimentale della Milano tardoantica.