Valmadrera, “Il muro di Alda” per l’apertura dell’Università della terza età

Appuntamento mercoledì 16 ottobre alle ore 15

Un omaggio alla figura di Alda Merini segna l’apertura di UNI3 con Paolo D’Anna

VALMADRERA – L’Università della Terza Età (UNI3) torna con la sua edizione 2024-2025, offrendo un’opportunità imperdibile per gli amanti della cultura e dell’apprendimento continuo. Il primo incontro si svolgerà mercoledì 16 ottobre alle ore 15 presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Questa iniziativa, pensata per coinvolgere le persone in un percorso di crescita e socializzazione, promette una serie di attività stimolanti e interessanti, arricchendo così la vita della comunità locale.

Il primo appuntamento della nuova stagione, intitolato “Il muro di Alda“, vedrà l’autore e regista teatrale Paolo D’Anna raccontare il suo incontro con la poetessa Alda Merini, avvenuto anni fa a Milano. D’Anna ripercorre con nostalgia quella serata, evocando ricordi, emozioni e sensazioni che caratterizzarono la sua visita nella casa della poetessa, offrendo al pubblico una testimonianza di un incontro straordinario.

“Questo spettacolo si propone come un omaggio e un viaggio nella vita intensa e complessa della grande poetessa italiana. Racconta la storia di una donna coraggiosa che ha affrontato i momenti più bui della sua esistenza, compreso l’inferno del manicomio, senza mai perdere la speranza di rinascere e la capacità di celebrare la bellezza e la passione” spiegano gli organizzatori dell’evento.

Infine, Paolo D’Anna rappresenta una figura poliedrica nel panorama culturale italiano, la cui passione per l’arte e l’impegno sociale si riflettono nei suoi numerosi progetti e collaborazioni. La sua capacità di intrecciare poesia e teatro, unita a un forte senso di responsabilità verso temi sociali, rende ogni suo lavoro un’esperienza unica e significativa.

Attraverso opere come “Caravaggio. Un genio ribelle” e “L’odore della Notte”, D’Anna approfondisce le complessità dell’animo umano, offrendo al pubblico momenti di intensa riflessione e bellezza. Gli organizzatori dell’evento concludono: “L’incontro con la poetessa Alda Merini rappresenta non solo un ricordo personale, ma anche un’opportunità per celebrare una vita straordinaria che continua a ispirare ed emozionare”.