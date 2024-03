Valmadrera, incontro con Don Marco Bove, sacerdote della Diocesi di Milano

Il settimo incontro si intitola “La resurrezione di Cristo. Mito o realtà”

L’appuntamento è per mercoledì 20 marzo alle ore 15 al Centro Culturale Fatebenefratelli

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera organizza il settimo incontro della rassegna UNI3 (Università della Terza Età) dal titolo “La resurrezione di Cristo. Mito o realtà“, a cura di Don Marco Bove. L’incontro si terrà mercoledì 20 marzo alle ore 15 presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Don Marco Bove è sacerdote della Diocesi di Milano dal 1987. Ha collaborato con l’Istituto Sacerdotale Maria Immacolata della Diocesi per la formazione permanente dei giovani sacerdoti dal 1996 al 2007 e successivamente è stato parroco a Milano fino al 2016.

Dal 2017 al 2023 è stato presidente della Fondazione Sacra Famiglia ONLUS, che da oltre 120 anni si prende cura di persone fragili. È assistente spirituale internazionale dell’Associazione Fede e Luce, di cui fanno parte oltre 1.600 comunità in 80 Paesi, di cui 60 solo in Italia. Dal settembre 2023 è Vicario Episcopale per la Zona VI della Diocesi di Milano.

Il successivo incontro UNI3 si terrà mercoledì 27 marzo e sarà dedicato a “La Rocca di Somasca. Sulle orme di San Girolamo Emiliani tra fede, storia e letteratura“, a cura del Dott. Fabio Bonaiti, propedeutico alla visita guidata del 3 aprile.