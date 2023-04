Valmadrera. Nel parco di via Casnedi una nuova casetta per i libri

A realizzarla i ragazzi della scuola Aldo Moro, nell’ambito del progetto ‘Il grande salto’

Un bene collettivo, legato alla promozione della lettura

VALMADRERA – Nel parco di via Casnedi a Valmadrera è sorta una nuova casetta per i libri, realizzata dai ragazzi della scuola professionale Aldo Moro. In legno, metallo e vetro, resterà a disposizione della cittadinanza e contribuirà a promuovere la lettura.

A progettarla l’architetto Giusy Vitale, realizzata dai prof. Cosentino, Mazzitelli, Mariani e dai ragazzi di meccanica e falegnameria e disegno d’arredo, in particolare Dell’Orto e Vidoni che hanno dedicato anche ore del loro tempo libero. Un’azienda del paese ha curato invece la verniciatura della parte metallica.

L’iniziativa va ad aggiungersi alle altre facenti parte del progetto ‘Il grande salto’, come i laboratori di lettura con gli anziani e momenti di incontro fra le generazioni, sempre legate dal filo conduttore dell’importanza della lettura. A proporla Fondazione Monsignor Giulio Parmigiani per il Bando ‘Per il libro e la lettura’ promosso e finanziato da Fondazione Cariplo.

L’amministrazione comunale, che ha fornito gli spazi e la predisposizione per il manufatto, ringrazia l’Istituto, i docenti e i ragazzi.