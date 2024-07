Valmadrera, rassegna “La Piccola”: in programma lo spettacolo teatrale “Sonno”

Rassegna di teatro realizzata e curata dall’Associazione Teatrale Stendhart di Oggiono

L’appuntamento è per venerdì 19 luglio alle ore 21 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli

VALMADRERA – Continuano gli appuntamenti della quinta edizione de “La Piccola“, rassegna di teatro realizzata e curata dall’Associazione Teatrale Stendhart di Oggiono e che prevede spettacoli nei comuni di Oggiono, Annone, Valmadrera, Garbagnate Monasero e Molteno. Il prossimo appuntamento verrà presentato al Centro Culturale Fatebenefratelli nella serata di venerdì 19 luglio alle ore 21 con lo spettacolo “Sonno. Paure e Deliri notturni. Il docu-spettacolo ironico sui misteri del sonno” di e con Nicola Bizzarri. La scenografia e i costumi sono di Loredana Mazzoleni con voce off di Nadia Corti e le proiezioni di Marta Dami.

“Ogni notte, ognuno di noi, chiude gli occhi, dimentica completamente ciò che lo circonda e inizia a viaggiare verso un mondo di fantasia, pieno d’incontri amorosi, avventure spericolate, mostri, incidenti e colpi di scena. Poi purtroppo suona la sveglia, ma cosa è successo realmente?” spiegano dall’Associazione Teatrale Stendhart.

“Nic si sveglia in piena notte, o almeno pensa di essere sveglio, gli occhi sono aperti, la mente è quasi lucida, ma il corpo è completamente paralizzato. Nic sta vivendo un’esperienza sconvolgente, sta avendo una paralisi del sonno – continuano dalla compagnia teatrale -.Nel complicato tentativo di spiegare cosa gli succeda, Nic conoscerà sonnambuli, persone che cucinano durante il sonno, altre che uccidono, persone che non riescono a dormire e altre che hanno provato a non dormire per giorni, infine incontrerà scienziati che hanno studiato il sonno e i suoi segreti”.

Alternando momenti ironici, quasi comici a momenti documentaristici, lo spettacolo mette luce sul sonno, sui suoi misteri e curiosità.

Per informazioni mandare una e-mail a: lapiccolarassegna@gmail.com oppure mandando un messaggio al numero: 3395710559

Ingresso gratuito