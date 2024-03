Valmadrera, Rassegna Musicale “Insieme con la musica”

L’appuntamento è per il 23 e 24 marzo

Gli eventi si terranno presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli

VALMADRERA – L’Associazione Mikrokosmos e l’Amministrazione comunale di Valmadrera presentano l’edizione 2024 della rassegna “Insieme con la musica“, nata 10 anni fa e caratterizzata dalla volontà di dare occasioni ai giovani studenti dei Conservatori di Como e di Milano di esibirsi accanto ai professionisti, in brevi Anteprime che precedono i concerti. Si caratterizza anche per la presenza di una sezione specifica dedicata agli alunni delle Scuole per dare loro la possibilità di avvicinarsi alla musica classica in un modo meno formale e più divertente.

L’appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 16 con “Il pianoforte romantico“, con Raffaele D’Angelo preceduto dal concerto anteprima studenti e l’altro appuntamento è per domenica 24 marzo alle ore 16 con “Romanze e virtuosismi“, con Edoardo Piazzoli al clarinetto, Mauro Quattrociocchi al contrabbasso e Livia Rigano al pianoforte.

Entrambi gli appuntamenti, ad ingresso libero, si terranno presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.