Valmadrera. Venerdì 8 le premiazioni del concorso “Dionigi Villa: Nis il poeta”

Al termine della cerimonia, sarà inaugurata una mostra di fotografia, con opere dei partecipanti al concorso

VALMADRERA – Grande attesa per la serata delle premiazioni della settima edizione del Concorso di Poesia, Racconti Brevi e Fotografia “Dionigi Villa: Nis il poeta”, evento organizzato dall’associazione di Promozione Sociale “Banca del Tempo Valmadrera – APS” e dal Centro Fotografico “Gianni Anghileri”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale di Valmadrera.

Il concorso è dedicato alla memoria di Nis, una figura emblematicamente valmadrerese, noto per la sua poesia spontanea e il legame con la terra. L’iniziativa nasce dall’intento di promuovere la lettura di poesie e il talento letterario e fotografico presente nel territorio, dimostrando la bellezza e le capacità artistiche della comunità locale.

Quest’anno, il concorso ha visto un’ampia partecipazione, con 53 domande presentate e un totale di 85 opere inviate. Di queste, 67 appartengono alle sezioni di poesia e racconto breve, mentre 18 sono dedicate alla fotografia. La maggior parte dei partecipanti proviene dal lecchese e dalle province vicine di Como e Bergamo, ma il richiamo del concorso ha attratto anche artisti da altre regioni grazie alla promozione delle “Banche del Tempo” presenti a livello nazionale.

Il concorso si articola in sei sezioni a tema libero, spaziando dalla Poesia inedita per ragazzi e adulti ai Racconti inediti, sempre per entrambe le categorie, fino a due sezioni di Fotografia. Durante la serata di premiazione, di venerdì 8 novembre, che avrà inizio alle 21.00, verranno proclamate e premiate le prime tre opere classificate per ciascuna sezione. Ospite d’onore sarà Gianfranco Scotti, che leggerà le opere vincitrici, regalando al pubblico un momento di intensa emozione letteraria.

Al termine della cerimonia, sarà inaugurata una Mostra di Fotografia, con opere dei partecipanti al concorso. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 16 novembre, con ingresso libero dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30, e il sabato e la domenica dalle 09.30 alle 12.00. I fotografi avranno la possibilità di ritirare le loro opere presso il Centro Fotografico Gianni Anghileri una volta conclusa l’esposizione.