A Barzio è in arrivo la “Cena manzoniana… con delitto”

Evento organizzato da “La Fucina Associazione Culturale”

Verrà offerto un menù stile manzoniano realizzato dallo chef Nicola Esposito

BARZIO – La Fucina Associazione Culturale propone come ultimo appuntamento dell’estate de “I Giovedì della Fucina” la “Cena Manzoniana…con delitto“. Si tratta di un evento che unisce la tradizione culinaria e la passione per il giallo in un’atmosfera suggestiva e immersiva. L’appuntamento è per giovedì 29 agosto alle ore 20.

La trama ruota attorno a un efferato omicidio avvenuto durante una faida tra le famiglie Arrigoni e Manzoni a Barzio nel Seicento. L’evento, ideato dal romanziere Beppe Roncari, si svolgerà in un’ambientazione storica che riporta i partecipanti indietro nel tempo.

I commensali, trasformati in investigatori per una notte, dovranno interrogare i sospetti, raccogliere indizi e scoprire il colpevole dietro questo crimine.

Ad accompagnare le indagini, ci sarà un menù stile manzoniano realizzato per l’occasione dallo chef Nicola Esposito con la consulenza di Mauro Rossetto, direttore scientifico del Museo Manzoniano di Lecco e del Festival culturale “Lecco Città dei Promessi Sposi”.

Per la prenotazione mandare una e-mail a: lafucinaac@gmail.com