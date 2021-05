Accademia Musicale Valsassina tutto pronto per la ripartenza

Il 21 Giugno prenderanno il via i Corsi Estivi di Musica

AMV prova a far ripartire anche la musica Live offrendo al comune di Barzio 4 serate musicali

BARZIO – La musica e la danza ripartono in Accademia Musicale Valsassina, aprono le iscrizioni al prossimo anno accademico e arrivano anche i nuovi Corsi Estivi e gli aperitivi musicali!

Nonostante un altro anno difficile che, a causa della pandemia e delle restrizioni, ha di fatto impedito lo svolgimento di molte delle attività proposte dall’accademia e costretto allievi e docenti a svolgere la gran parte dei corsi online, da qualche settimana, grazie anche all’accordo ed ai permessi rilasciati dalla regione Lombardia alle scuole di Musica, AMV ha ottenuto il via libera per il ritorno in presenza in modo definitivo di tutti gli allievi, consentendo sia di completare in classe l’anno accademico in corso sia di guardare al prossimo, per il quale sono già aperte le preiscrizioni, con più serenità.

Questa nuova e, si spera, definitiva ripartenza passa anche per i Corsi Estivi di Musica che prenderanno il via dal 21 giugno e che prevedono lezioni individuali e personalizzate per tutti i gusti e tutti i livelli, aperte sia agli allievi di AMV che agli esterni ed ai turisti e villeggianti che sceglieranno Barzio e la Valsassina per trascorrere le proprie vacanze, le iscrizioni sono già aperte e per tutte le informazioni potete visitare il sito www.accademiamusicalevalsassina.it, i canali social ufficiali, scrivere a info@accademiamusicalevalsassina.it o chiamare direttamente la segreteria allo 0341-997057.

Infine, sebbene risulti ancora difficile proporre grandi concerti e feste di piazza, AMV prova a far ripartire anche la musica Live offrendo al comune di Barzio 4 serate musicali che allieteranno gli aperitivi dei venerdì sera del 25 giugno, 2 luglio, 9 luglio e 3 settembre con musica Blues, Classica, Ethereal Folk, Soul e Pop.