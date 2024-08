Valsassina. Laboratorio di fumetto con la Fucina

Il laboratorio si svolgerà a Cassina presso la sala civica

Appuntamento per sabato 24 agosto alle ore 15

CASSINA – E’ in programma il laboratorio di fumetto gratuito organizzato dal “GRRRigna Comics, il Festival diffuso del fumetto in Valsassina, in collaborazione con Avis comunale di Lecco e Comune di Cassina Valsassina. L’appuntamento è per sabato 24 agosto alle ore 15 presso la sala civica a Cassina.

Dopo il grande successo ottenuto al GRRRigna Comics 2024, la Fucina ripropone il laboratorio di fumetto dedicato a bambini e bambini tra gli otto e i dieci anni. I piccoli partecipanti saranno guidati nel mondo del disegno e del racconto dall’illustratrice Olga Arrigoni Neri.

Infine, grazie alla collaborazione con Avis Comunale di Lecco, tutti i partecipanti riceveranno il materiale di cancelleria necessario.

Per informazioni scrivere a lafucinaac@gmail.com

La partecipazione al laboratorio è gratuita