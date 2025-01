Varenna. Concerto del Greensleeves Gospel Choir per l’inizio del 2025

Appuntamento oggi, giovedì 2 gennaio alle 21, nella Chiesa di San Giorgio

Il coro offrirà un’interpretazione di celebri brani gospel e spiritual

VARENNA – Proseguono gli eventi natalizi promossi dal Comune di Varenna durante le festività. Il prossimo appuntamento in programma è il concerto del Greensleeves Gospel Choir, che inaugurerà il ciclo di eventi del 2025. Diretto da Fausto Caravati, il coro offrirà al pubblico un’esperienza emozionante, interpretando con passione e coinvolgimento i celebri brani gospel e spiritual. L’evento si terrà giovedì 2 gennaio alle ore 21, presso la Chiesa di San Giorgio.

Fausto Caravati, nato a Varese nel 1971, è una delle personalità di spicco del movimento corale pop a livello nazionale e internazionale. Direttore di coro, arrangiatore e promotore culturale, ha dedicato la sua carriera alla diffusione della musica corale, con un particolare focus sul gospel, il pop e il jazz, portando avanti progetti che uniscono tradizione e innovazione musicale.

Caravati ha studiato direzione corale pop con docenti e gruppi di fama internazionale, tra cui Matthias Becker, Kirby Shaw, Fred Sjöberg, Jens Johansen, i King’s Singers e i Swingle Singers. È fondatore e direttore di ensemble di grande successo, come il Greensleeves Gospel Choir, attivo dal 1992 con oltre mille concerti in Italia e all’estero. Ha inoltre creato Le Pop Up, un ensemble femminile che dal 2015 ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, il coro di voci bianche Blooming Kids e, più recentemente, il Vocal Experience, un innovativo progetto corale pop rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni.

Fausto Caravati è direttore artistico di Solevoci, ente organizzatore di eventi di grande prestigio, tra cui il Varese Gospel Festival e il Solevoci Festival, il primo festival internazionale in Italia dedicato alla musica a cappella. Ha collaborato con artisti di fama mondiale, dirigendo il Solevoci Gospel Choir durante il tour “The Journey” di Andrea Bocelli nel 2021, al fianco di Tori Kelly e dei 40 Fingers Guitar Quartet.

Fausto Caravati è co-fondatore del portale dovesicanta.it, una delle principali community dedicate al canto corale a cappella nei generi gospel, pop e jazz. Grazie alla sua vasta esperienza e alla sua visione artistica, è frequentemente invitato a far parte di giurie di concorsi internazionali e a tenere corsi e masterclass per università e istituzioni di prestigio. La sua attività didattica include anche numerosi progetti scolastici in tutta Italia, contribuendo alla diffusione della cultura corale nelle scuole.

Caravati si distingue per l’innovazione e l’energia con cui promuove il canto corale pop, contribuendo in modo significativo alla crescita artistica di giovani talenti e alla diffusione di un repertorio corale contemporaneo. Grazie al suo impegno, è diventato un punto di riferimento nel panorama della musica corale moderna.

Il Greensleeves Gospel Choir è stato fondato nel 1992 da Fausto Caravati con l’intento di unire giovani appassionati desiderosi di esprimersi attraverso la calda e coinvolgente musica gospel. Da allora, il G.G.C. ha tenuto circa mille concerti, esibendosi in chiese, teatri e piazze in Italia e all’estero, e calpestando alcuni dei palcoscenici più prestigiosi sia a livello nazionale che internazionale.

Nel dicembre del 1998, il Greensleeves Gospel Choir ha eseguito per la prima volta in Italia la celebre Gospel Mass di Robert Ray. In occasione del suo decimo anniversario, nel dicembre 2002, il coro ha presentato il concerto di Natale Christmas is Coming, accompagnato dall’orchestra d’archi New Garden Pop Orchestra. Il primo impegno discografico del coro, The Gospel Train, è stato pubblicato nel settembre 1997, seguito dal primo CD live Everybody Let’s Praise The Lord, uscito nel gennaio 1999.

Nel 2001 è stata pubblicata la prima raccolta di gospel italiano, che include un brano del Greensleeves Gospel Choir. Nel dicembre del 2007, in occasione del 15° anniversario di attività, il coro ha presentato il CD Live at Varese Gospel Festival. L’ultimo lavoro discografico del GGC, A Gospel Heart, è stato registrato a Varese nel novembre del 2015.

Il 31 ottobre 2019, il Greensleeves Gospel Choir è stato invitato dalla Fondazione don Gnocchi in Vaticano per partecipare all’udienza del giovedì in Aula Paolo VI, dove, davanti a quasi 6 mila pellegrini, ha avuto l’emozionante privilegio di cantare per Papa Francesco. Nel maggio 2021, alcuni coristi del GGC sono stati selezionati per unirsi alle 18 migliori voci del gospel italiano di quell’anno, partecipando al tour The Journey di Andrea Bocelli e accompagnando il tenore in un brano durante le tappe più significative della Via Francigena.

In un’atmosfera suggestiva, tra i resti dell’Abbazia di San Galgano, Fausto Caravati ha diretto il coro “Solevoci and Friends” in una toccante esecuzione dell’Hallelujah di Leonard Cohen, accompagnato da Andrea Bocelli e Tori Kelly, sulle note del quartetto “40 Fingers Guitar Quartet”.

Il coro ha anche accompagnato Tori Kelly in due delle sue hit più celebri, Never Alone e Soul’s Anthem, quest’ultimo eseguito interamente a cappella. Nei mesi di novembre e dicembre 2023, Solevoci e il Greensleeves Gospel Choir hanno portato in scena lo spettacolo Christmas Joy, accompagnati dalla Musaico Orchestra e con la voce narrante, facendo vivere al pubblico un’esperienza natalizia emozionante e indimenticabile.

Ingresso libero