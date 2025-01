Varenna. Consegnate quattro borse di studio durante il concerto di Natale

Una serata di musica e cultura

Premiati Tommaso Cavalli, Giulia Ghezzi, Viola Gianola e Noemi Maglia

VARENNA – Grande successo per il concerto di Natale, che si è svolto lunedì 30 dicembre nella chiesa di San Giorgio, con l’Opera Symphony Orchestra protagonista, diretta dal Maestro Maurizio Tambara. L’ensemble ha eseguito un programma di celebri brani della tradizione natalizia, tra cui Merry Christmas, Jingle Bells e Stille Nacht.

Oltre al concerto di Natale, la serata ha avuto un momento speciale con la consegna delle borse di studio, che si è svolta all’inizio dell’evento. I ragazzi che hanno ricevuto questo riconoscimento sono: Tommaso Cavalli, diploma di scuola secondaria di primo grado presso l’I.C. “Mons. Luigi Vitali” di Bellano con votazione 9/10; Giulia Ghezzi, diploma di scuola secondaria di primo grado presso l’I.C. “Mons. Luigi Vitali” di Bellano con votazione 10/10 con lode; Viola Gianola, diploma di scuola secondaria di primo grado presso l’I.C. “Mons. Luigi Vitali” di Bellano con votazione 9/10 e Noemi Maglia, laurea in “Ingegneria civile per la mitigazione del rischio” presso il Politecnico di Milano con votazione 110 e lode.

Il Sindaco Mauro Manzoni ha commentato durante la consegna delle borse di studio: “Sono davvero felice di dedicare a questi ragazzi e ragazze un momento speciale, condiviso con tutta la comunità. A Varenna vivono ormai meno di 700 persone, ma è davvero bello che ogni anno siamo riusciti a riconoscere l’impegno dei nostri giovani concittadini con delle borse di studio, celebrando così il loro impegno nello studio”.

“Faccio a questi ragazzi e ragazze il mio augurio più sentito e sincero incoraggiando ciascuno di loro ad essere fedeli alla loro vocazione, cioè ad ascoltare e a seguire i desideri più nobili e grandi a cui ognuno di loro aspira, non lasciandosi distrarre dalle mode del momento, dai desideri e dalle aspettative delle altre persone, perseguendo con tenacia, coraggio e gioia la strada in cui si sono incamminati o che decideranno di intraprendere in futuro” ha sottolineato il sindaco.

Inoltre, ha aggiunto: “È meglio sbagliare e tornare sui propri passi perché si è osato, piuttosto che vivere con il rimpianto per le scelte che non si sono mai avute il coraggio di fare. La vostra fatica e il vostro impegno in questi anni di studio sono il dono più bello che possiate fare, non solo alla vostra famiglia e alla comunità, ma soprattutto a voi stessi”.

Durante il concerto, il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente il direttore artistico del Varenna Festival, il Maestro Maurizio Moretta: “Il Maestro ha collaborato con noi negli ultimi anni, proponendo concerti e spettacoli di straordinaria qualità artistica, offrendo così a tutta la cittadinanza varennese e agli ospiti delle nostre strutture ricettive l’opportunità di fruire di eventi culturali in diversi angoli del nostro paese. Maurizio è una persona di grande spessore umano, e merita sicuramente il nostro sincero ringraziamento e un applauso per la passione e la dedizione che ha riservato a Varenna e al suo sviluppo culturale”.

Infine, alla serata hanno preso parte anche il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini e il Sindaco di Colico, Monica Gilardi.