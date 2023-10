Villa Monastero, la villa degli scacchi: appuntamento domenica 8 ottobre

L’iniziativa è promossa dalla Provincia in collaborazione con il circolo scacchistico Boris Spassky

La giornata, in programma domenica 8 ottobre, sarà dedicata a ragazzi, educatori e genitori

VARENNA – Domenica 8 ottobre Villa Monastero di Varenna ospiterà una giornata interamente dedicata agli scacchi con l’iniziativa La Villa degli scacchi, promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Circolo scacchistico Boris Spassky di Lecco.

La giornata sarà dedicata a ragazzi, educatori e genitori con approfondimenti sul tema degli scacchi, gioco libero per esperti e principianti, lezioni e torneo giovanile a squadre.

Alle 10 nella sala Fermi la conferenza Gli scacchi in età scolare per comprendere maggiormente il mondo del nobil gioco: dopo un’introduzione sul tema degli scacchi, interverranno due psicologhe per analizzare le prospettive didattico-educative legate agli scacchi, a seguire sarà intervistato Paolo Delmastro autore del romanzo thriller Il primo cassetto in basso a tema scacchistico.

Dalle 10 alle 12.30 nel Giardino botanico Gioco libero e simultanea, spazio dedicato a esperti e principianti per la pratica degli scacchi.

Nel pomeriggio dalle 14.30 nella tensostruttura il Torneo Mini Champions Chess Liga, dedicato a giocatori e giocatrici under 14 con la supervisione di un arbitro federale di scacchi.

Gli iscritti all’iniziativa potranno accedere a Villa Monastero gratuitamente, con prenotazione obbligatoria contattando: Nando Franceschetti: 3382731636 – franceschetti.nando@gmail.com, Nicola Gerundino: 3343246364 – n.gerundino@gmail.com