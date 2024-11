25° Consorzio Adda Energia: un convegno con il presidente Arera Besseghini

Era il 1999 quando, nell’allora Api Lecco, si costituiva il Consorzio Adda Energia

Per celebrare il traguardo, venerdì 15 novembre è in programma un convegno presso la sede di Confapi Lecco

LECCO – A fine novembre del 1999, nell’allora Api Lecco, si costituiva il Consorzio Adda Energia con lo scopo di valutare e selezionare le migliori offerte per la definizione dei nuovi contratti di fornitura di energia e gas per le aziende e vigilare costantemente sulle dinamiche del mercato e sulla corretta evoluzione economico-tecnica delle forniture.

Oggi, dopo 25 anni, il Consorzio continua questo lavoro ogni giorno per circa 300 utenze, nonostante gli scossoni imprevisti come il rialzo esponenziale dei prezzi di due anni fa, calmierato proprio dal lavoro del Consorzio contenendone gli effetti. Ora prosegue l’attività approcciando ai cambiamenti in arrivo con la transizione energetica.

Per celebrare i primi 25 anni di attività il Consorzio Adda Energia di Confapi Lecco Sondrio organizza venerdì 15 novembre 2024, alle ore 11 nella sede di via Pergola 73, il convegno dal titolo “Costi energetici: la zavorra delle imprese italiane” in cui interverranno Stefano Besseghini presidente dell’Arera (Autorità nazionale per l’energia), Ambrogio Bonfanti presidente del Consorzio Adda Energia, Luigi Sabadini presidente di Unionmeccanica nazionale e Luca Pagni, giornalista del quotidiano La Repubblica e esperto di temi energetici.

“Sappiamo tutti che le imprese italiane pagano un prezzo dell’energia più elevato – spiega il presidente Bonfanti -: è un condizionamento pesante rispetto ai competitor stranieri. Abbiamo deciso di organizzare il convegno dedicato a questo argomento per festeggiare il nostro 25esimo compleanno invitando esperti di questo tema come Besseghini e Pagni con cui ci confronteremo condividendo il nostro pensiero, problematiche, proposte e possibili soluzioni. Sarà un momento molto importante e stimolante per gli imprenditori che parteciperanno”.