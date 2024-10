A Lariofiere presentata l’edizione ’50+1′ della Mostra dell’Artigianato

La Mostra dell’Artigianato ’50+1′ si apre mercoledì 30 ottobre e durerà fino al 3 novembre

Bonacina di Confartigianato Imprese Lecco: “Lariofiere vetrina privilegiata per le eccellenze artigiane delle nostre province”

ERBA – Nella mattinata di oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 50+1 Mostra dell’Artigianato che avrà luogo dal 30 ottobre al 3 novembre presso lo spazio espositivo di Lariofiere.

Presenti all’inaugurazione il direttore generale del polo fieristico, Silvio Oldani, che ha presentato brevemente l’importante evento in arrivo lasciando poi la parola ai due presidenti di Confartigianato Imprese delle due provincie interessate, per Como Roberto Galli, mentre per Lecco Ilaria Bonacina. Infine, ha parlato Flavio Bassani presidente del comitato organizzativo per presentare il programma dell’evento.

Galli ha iniziato il suo intervento dicendo subito che: “La collaborazione tra le due provincie ha raggiunto un traguardo storico con la realizzazione della 51^ edizione della mostra. Ciò dimostra la vivacità e la forza attrattiva del mondo artigiano. L’appuntamento di quest’anno si deve confermare come vetrina del ‘saper fare’ ed dovrà essere un occasione per il pubblico di toccare con mano l’artigianalità. Sono quindi soddisfatto di quello che verrà presentato in questo evento e vorremo raggiungere se non superare i numeri dell’edizione passata”.

In seguito ha preso parola la presidente Ilaria Bonacina: “È importante essere qui in luogo chiave per il territorio come Lariofiere. Questo spazio sarà una vetrina privilegiata per le eccellenze artigiane delle nostre province. Sono orgogliosa del nuovo corso ’50+1′ siccome abbiamo rimesso al centro non solo le nostre imprese ma anche l’arte, la cultura, i nostri giovani e le nostre imprese storiche”.

“Ognuno di questi aspetti avrà quindi il suo spazio all’interno della Mostra. Per questo motivo faccio i complimenti a Flavio Bassani per il format innovativo che andrà in scena quest’anno. L’obiettivo è quello di offrire opportunità e visibilità a chi, con passione e dedizione, rappresenta il presente e il futuro del nostro artigianato”.

Infine, Bassani ha esposto il programma della Mostra dell’Artigianato: “Voglio innanzitutto sottolineare che quella di quest’anno non è la 51^ edizione bensì la 50+1 al fine di simboleggiare che questa edizione di rinnovamento e cambiamento non si scorda del proprio passato. Per questo quindi resta il 50, ma si volge lo sguardo al futuro aggiungendo qualcosa, ossia il +1.”

“Venendo nello specifico alla programmazione mercoledì 30 ci sarà la cerimonia d’inaugurazione che darà al via ai cinque giorni di festa per celebrare il valore e i valori dell’artigianato. L’elemento di novità quest’anno sarà la Convenzione con Lariofiere per portare nuovi artigiani del territorio ad iscriversi a questa mostra, abbiamo infatti sei nuovi imprenditori.

“Ci sarà anche molto spazio per i giovani, in particolare la giornata del 31. A loro sarà dedicato un incontro con gli imprenditori ed altri eventi organizzati dal Gruppo Giovani Confartigianto Lombardia. Il 1° di novembre saranno protagonisti gli anziani con delle iniziative promosse dalla Clinica San Martino di Malgrate. Mentre, il 2 sarà dedicato alle famiglie con laboratori per bambini sotto la guida di maestri artigiani e giovani artisti. Infine, il 3 novembre ci sarà il conferimento del premio qualità Mauro Cazzaniga”.