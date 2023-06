Acinque Energy Greenway e Anaci Lecco insieme per far conoscere il teleriscaldamento

Siglata una convenzione per informare i cittadini sulle potenzialità del nuovo servizio

“Il teleriscaldamento è una opportunità che consente di valorizzare un’energia già presente nel territorio”

LECCO – E’ stata presentata questa mattina a Lecco presso la sala convegni della Casa dei Costruttori la convenzione triennale siglata da Acinque Energy Greenway e Anaci Lecco (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) con il duplice obiettivo di formare gli amministratori di condominio sul tema del teleriscaldamento e sulle potenzialità che il sistema stesso possa offrire alla propria utenza e sviluppare azioni congiunte di corretta informazione verso i condòmini per meglio far comprendere le peculiarità del nuovo servizio.

“Fin da subito, per ragioni di tipo tecnologico, ambientale ed economico, la nostra Associazione si è espressa favorevolmente all’introduzione del teleriscaldamento nei comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera – ha affermato Marco Bandini, presidente di Anaci Lecco -. Il teleriscaldamento rappresenta una innovativa opportunità per il nostro territorio e per le famiglie e le imprese: contribuisce a ridurre notevolmente le emissioni di anidride carbonica in atmosfera generate dalle caldaie domestiche, elimina l’esigenza di disporre di ampi spazi per le caldaie condominiali, riduce i costi di gestione e manutenzione annua degli impianti, evita i rischi connessi al metano e i disagi legati ad altri combustibili. È in sintesi una risorsa a ‘chilometro zero’”.

“Conoscere questi vantaggi – ha continuato – è fondamentale per poter cogliere questa opportunità, soprattutto nel momento in cui a decidere è un gruppo composito come l’assemblea di un condominio. Il nostro impegno è volto a diffondere la conoscenza delle caratteristiche del teleriscaldamento: bisogna spiegare bene ‘cosa arriva nei condomini’ perché i cittadini possano decidere in maniera consapevole se allacciarsi o meno. Un discorso che si inserisce in un quadro che vedrà l’addio definitivo delle caldaie a gas nel 2029, oltre ad essere una tecnologia che consentirà in automatico un aumento della classe energetica. Ci potranno essere delle difficoltà legate alle posa materiale dei tubi e all’installazione del nuovo impianto ma il gestore del servizio erogherà un importante contributo. Il nostro obbiettivo è quello di informare e dare risposte alle domande delle persone”.

“L’accordo con Anaci – ha sottolineato il presidente di Acinque Energy Greenway, Maurizio Crippa – ci consente di informare in maniera ancor più mirata la comunità locale circa i vantaggi di un servizio che rappresenta una grande opportunità per le famiglie di Lecco, Malgrate e Valmadrera che potranno beneficiare di un sistema di riscaldamento efficiente sicuro e non dovranno più sostenere i costi annuali di manutenzione e verifica delle caldaie. Dietro a questo progetto c’è una visione a lungo termine e quando si fa sistema si vince tutti. E’ importante che oggi la città si renda conto di ciò che sta succedendo e gli amministratori di condominio sono i perni su cui far girare l’informazione di questa trasformazione tecnologica. Dobbiamo renderci conto che il teleriscaldamento è parte di un processo di modernizzazione sperando che nessuno, pare buchi per approntare la rete può far venire qualche mal di pancia ma speriamo che nessuno più ci dica ‘basta che non sia nel mio giardino’ anche perché si tratta di un sacrificio breve a fronte di un beneficio che dura a lungo”.

“Il teleriscaldamento è una opportunità che consente di valorizzare un’energia già presente nel territorio. L’intervento mette a terra nel comprensorio lecchese, una delle storiche aree di riferimento del nostro Gruppo, un investimento di 49 milioni di euro – ha affermato Giovanni Chighine, amministratore delegato di Acinque Energy Greenway –. Il teleriscaldamento è un servizio efficiente, sicuro, green con ridotte necessità di manutenzione anche rispetto alle aspettative della transizione energetica. Di fatto andiamo a costituire una comunità energetica in cui il territorio si affranca e diventa autonomo alimentando la rete attraverso la valorizzazione di fonti locali. È un modello di sostenibilità ambientale che abbatte in modo sensibile le emissioni inquinanti. Con questa convenzione l’idea è quella di fornire tutte le informazioni (belle e meno belle) per affrontare l’argomento con cognizione di causa sfatando anche quei luoghi comuni che la ‘chiacchiera’ cerca di diffondere”.

I cittadini potranno già trovare alcune informazioni sul sito www.acinquecalore.it dove sono riportate le esperienze di Monza e Varese dove il servizio è già attivo, dal 30 giugno sarà attivato anche un link relativo al comune di Lecco con lo stato dell’avanzamento lavori e tutte le informazioni necessarie. Per quanto riguarda i costi di allacciamento il 50% sarà a carico di Acinque Energy Greenway, il contratto avrà durata annuale e il prezzo del calore sarà determinato dal prezzo del metano scontato del 5%.

L’incontro, a cui è intervenuto anche Pietro Antonio D’Alema, direttore generale di Silea, partner di Acinque Energy Greenway, si è concluso con l’intervento del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni: Stiamo dotando la città di una struttura che permette di affrontare il tema della sostenibilità in maniera importante. Non nascondiamo i disagi dei prossimi 2/3 anni per la realizzazione di un’opera così invasiva, ma se vogliamo cambiare le cose questa è l’unica strada”.