Calolzio, a Fontana Group il premio industria Felix

E’ stata riconosciuta come migliore impresa a vocazione internazionale della Provincia per performance e affidabilità

Lecco è risultata essere la provincia con la più alta percentuale di aziende con ROI positivo (Return On Investiment), pari all’87,4%

CALOLZIOCORTE – L’azienda calolziese Fontana Group è stata insignita del Premio Industria Felix – La Lombardia che compete, riconoscimento assegnato dalla rivista Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria e Confindustria Lombardia, le media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e le partnership di Banca Mediolanum, alle eccellenze lombarde che si sono distinte per performance gestionali, giunto alla sua quarta edizione. Fontana è stata scelta come miglior impresa a Vocazione Internazionale della provincia di Lecco per performance gestionale e affidabilità finanziaria ed è stata premiata solo insieme ad altre due realtà lecchesi, su un totale di 58 aziende lombarde, scelte tra 32.000 società di capitali con fatturati sopra i due milioni di euro. La premiazione si è svolta giovedì 23 gennaio presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia: a ritirare il premio è stato lo stesso Presidente e Amministratore Delegato Walter Fontana. Per selezionare le aziende meritevoli del prestigioso riconoscimento, Industria Felix Magazine ha analizzato, in collaborazione con l’Information Provider Cerved, i bilanci dell’anno 2018. Lecco è risultata essere la provincia con la più alta percentuale di aziende con ROI positivo (Return On Investiment), pari all’87,4%. La provincia manzoniana vanta altresì (insieme a Cremona), la più alta percentuale di aziende in utile: ben il 91% delle realtà lecchesi esaminate ha infatti chiuso il 2018 con un bilancio in positivo. Alla premiazione era presente anche il Presidente di Confindustria Lecco Lorenzo Riva.