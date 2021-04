Job Pass. Il 22 aprile gli studenti incontrano il mondo del lavoro

Convolte alcune realtà produttive della Val San Martino e del Lecchese

Torna l’appuntamento organizzato dal progetto Workstation della Comunità Montana

CALOLZIOCORTE – Nella mattinata di giovedì 22 aprile (dalle 8.30 alle 13.30) torna Job Pass 2021 e gli studenti di 4° e 5° di alcuni istituti superiori potranno incontrare e conoscere on line diverse realtà produttive e professionali della Valle San Martino e del Lecchese per approfondire le opportunità e le possibilità di carriere sia nel settore privato che pubblico, guardando al loro futuro.

Job Pass nasce per mettere in contatto gli studenti in uscita dalle scuole superiori con le realtà professionali del territorio, secondo una prospettiva orientativa e professionalizzante. E’ organizzato dal progetto Workstation della Comunità Montana Valle San Martino, internamente a NavigAzioni e in collaborazione con il Comune di Calolziocorte, l’IIS Lorenzo Rota e Api Lecco – Sondrio.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito internet. Iscrizioni a questo link: https://bit.ly/JOBPASSiscrizione. Parteciperanno: Mollificio S. Ambrogio, Consorzio Consolida, Cartiera Dell’Adda, Tag, Gigroup, Edilsider, Agriturismo il Ronco, Silea, Viti, Studio d’Ingegneria Amigoni, Comune di Calolziocorte.