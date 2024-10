Confartigianato Imprese Lecco: Open day e premiazioni per celebrare la maestria artigiana

Nella sede di Oggiono appuntamento per venerdì 4 ottobre. Invece, nella sede di Calolzio appuntamento per l’11 ottobre

LECCO – Confartigianato Imprese Lecco apre le porte delle sue sedi di Oggiono e Calolziocorte, offrendo un’occasione unica per conoscere i servizi dedicati agli artigiani locali e per celebrare gli associati che si sono distinti per maestria ed esperienza.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 4 ottobre, quando la sede di Oggiono ospiterà la cerimonia per i dieci anni della delegazione. Inaugurata nel novembre del 2014, la struttura di via De Francesco 21 diventerà il palcoscenico per un evento che unisce celebrazioni e riconoscimenti. In particolare, verranno premiati i “Maestri d’Opera e d’esperienza”, un riconoscimento che Confartigianato e Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati degli Artigiani) riservano agli imprenditori che, con la loro competenza, hanno contribuito a mantenere alto il livello qualitativo del settore artigiano.

Il programma prevede un incontro presso la sede di Oggiono alle 17.30, per poi proseguire presso la vicina BCC Brianza e Laghi, dove si terranno gli interventi e la consegna dei premi. L’evento sarà l’occasione per sottolineare il valore del lavoro artigiano e l’importanza della trasmissione del sapere alle nuove generazioni.

Una settimana più tardi, venerdì 11 ottobre, sarà la volta della sede di Calolziocorte, in corso Europa 29. Qui, a partire dalle 18.00, verrà organizzato un Open day aperto a tutti, artigiani e cittadini, per permettere ai visitatori di conoscere i servizi di Confartigianato e di approfondire il tema delle certificazioni di qualità, cruciali per le imprese che vogliono partecipare a bandi e appalti.

Gli esperti dell’associazione saranno a disposizione per chiarire dubbi e fornire informazioni su come ottenere tali certificazioni, un elemento sempre più determinante per la competitività delle piccole e medie imprese artigiane.

A concludere entrambi gli eventi sarà un aperitivo offerto ai partecipanti, un momento di convivialità che sigillerà queste due giornate dedicate all’eccellenza artigiana e alla promozione del territorio.