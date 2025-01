Formazione: il motore della competitività per le imprese artigiane

“La pianificazione dei corsi si basa su un’accurata indagine di rilevazione dei fabbisogni formativi”

LECCO – La formazione e l’aggiornamento delle competenze rappresentano una leva strategica indispensabile per le imprese artigiane che vogliono affrontare con successo le sfide di un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione. Confartigianato Imprese Lecco, attraverso il suo Team Formazione, offre un servizio pensato per rispondere alle esigenze delle aziende – associate e non – garantendo un panorama di opportunità formative estremamente ricco e diversificato.

“La pianificazione dei corsi si basa su un’accurata indagine di rilevazione dei fabbisogni formativi – spiegano da Confartigianato Lecco – strumento essenziale per comprendere le esigenze reali delle imprese. Questo consente all’Associazione di strutturare un’offerta variegata, che abbraccia sia le competenze trasversali sia quelle tecniche e professionali”.

Il nuovo anno si è aperto subito con una triplice proposta: in queste settimane hanno infatti preso il via i corsi relativi a Excel, contabilità e lingua inglese. Da febbraio, invece, sono in programma corsi specialistici quali il rinnovo CQC per gli autotrasportatori, il corso ADR, quelli su gestione del personale e certificazioni per addetti F-GAS. Grande attenzione viene naturalmente dedicata alle singole Categorie artigiane, come i termoidraulici e gli autoriparatori, per i quali si stanno sviluppando percorsi tecnici su misura.

Un altro elemento cardine dell’offerta di Confartigianato Lecco è l’attenzione alle tematiche di attualità, come la sostenibilità, la transizione digitale e le competenze green. Questi ambiti rappresentano non solo un’opportunità di crescita per le imprese, ma anche una risposta alle esigenze di un mercato in evoluzione e alle richieste di maggiore responsabilità ambientale.

“Investire nella crescita delle competenze non deve essere un peso economico per le imprese – proseguono da Confartigianato Lecco – Per questo, Confartigianato Imprese Lecco mantiene un occhio di riguardo alla formazione finanziata, sfruttando strumenti come Fondartigianato, il fondo interprofessionale dedicato alla formazione dei dipendenti. Questo approccio consente alle imprese di accedere a percorsi formativi di alto livello senza gravare sui bilanci aziendali”.

Oltre ai corsi calendarizzati, il Team Formazione offre la possibilità di progettare percorsi formativi personalizzati per singole aziende o gruppi. Questi percorsi, costruiti su misura per rispondere ad esigenze specifiche, possono essere realizzati anche sfruttando le linee di finanziamento disponibili. Questo approccio flessibile garantisce ad ogni impresa la possibilità di trovare il giusto supporto per crescere.

“Confartigianato Imprese Lecco lavora in sinergia con le strutture confederali regionali e nazionali, garantendo un costante aggiornamento sulle opportunità formative e sugli adeguamenti normativi. Questo consente di proporre un’offerta sempre in linea con le evoluzioni del mercato e con le necessità delle imprese”, spiegano dalla sede di via Galileo Galilei.

“Il 2024 si è concluso confermando l’importanza della formazione per il tessuto artigiano del nostro territorio. I numeri sono in linea con gli anni precedenti, segno che le imprese riconoscono il valore strategico dell’aggiornamento continuo e la qualità dei docenti sui quali Confartigianato si appoggia per erogare i propri corsi”.

Per maggiori informazioni sui corsi e sulle opportunità formative, il Team Formazione è a disposizione all’indirizzo formazione@artigiani.lecco.it e al tel. 0341/250200, mentre il sito e i canali social vengono costantemente aggiornati con tutte le novità del momento.