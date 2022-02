A Lariofiere l’incontro promosso da Camera di Commercio con Anci e Province di Lecco e Como sul Pnrr

Sostegno anche ai piccoli comuni per proporre progettualità. Hofmann: “Servono strumenti per dare supporto”

ERBA / LECCO – Un momento di confronto dedicato ai bandi PNNR, nella consapevolezza che il Piano costituisce una occasione irripetibile per lo sviluppo del sistema socio-economico del nostro territorio: è quanto promosso in mattinata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, ANCI Lombardia e Amministrazioni provinciali di Como e di Lecco e che si è svolto a Lariofiere.

All’incontro sono stati invitati i Comuni delle due province lariane al fine di mettere a sistema una fattiva collaborazione che possa portare all’attuazione di progettualità complesse che, per la loro realizzazione, richiederebbero ai piccoli municipi significativi sforzi in termini di risorse economiche e professionali. Per questo il territorio ha deciso di fare squadra.

“La Camera di Commercio di Como-Lecco è pronta a fare la sua parte – rassicura Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – mettendo la propria esperienza e le proprie competenze al servizio del sistema territoriale per aiutarlo a cogliere l’occasione irripetibile del Piano e realizzare le progettualità utili al suo rilancio. Semplificazione, trasformazione digitale ed innovazione, sostenibilità, mercato del lavoro, imprenditorialità, cultura e turismo, internazionalizzazione sono ambiti di intervento sui quali l’Ente camerale ha da sempre focalizzato la sua azione”.

Tra le iniziative previste dall’ente camerale c’è l’attivazione di diversi livelli di accompagnamento funzionali allo sviluppo di relazioni e partenariati, all’accesso allo sportello SEAV, al matching con soggetti qualificati, al sostegno diretto ai soggetti che intendano candidare validi progetti. “Crediamo fortemente – ha detto Galimberti – che solo attuando una strategia win-win sia possibile vincere la sfida che ci attende nel prossimo futuro”.

All’incontro ha preso parte anche Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, che ha ricordato come Anci e Regione assieme abbiano “fatto un grande lavoro preparatorio in tema di PNRR, perché è un’occasione irripetibile se riusciamo a declinarla in modo utile”, evidenziando come “la vera sfida inizia adesso, nella fase 2, che avrà successo o insuccesso nella misura in cui i partner potranno mettersi insieme in una logica di leale collaborazione”.

Fermi ha quindi sottolineato che “tra le varie missioni che il PNRR contempla, alcune sono semplici, ma vi sono alcune sfide che vanno oltre e che necessitano di un forte impegno”, pertanto “sarà importante creare una task force per aiutare i Comuni”.

Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco ha rimarcato che esistono “criticità sul personale e il timore di non riuscire a partecipare ai bandi, pertanto dobbiamo cercare strumenti che ci possano unire e dare supporto. Grazie quindi a voi amministratori locali, perché il metterci insieme è fondamentale per aiutare il nostro territorio”.

“Abbiamo davanti una grande occasione e dovremo evitare di restare delusi se non realizzeremo tutto – è intervenuto Mauro Guerra, Presidente di Anci Lombardia – Ma non c’è solo il PNRR, bensì anche la programmazione europea 21/27 e i fondi messi a disposizione dalla Legge di bilancio. Di fronte a una congiunzione astrale simile è fondamentale che le politiche pubbliche vengano coordinate e che si cerchi di costruire un sistema affinché l’atterraggio delle risorse e dei progetti sui territori sia il più unitario possibile”.

Per Guerra “siamo tutti presi dall’ansia, perché ci sono tempi molto stretti e scanditi, ma ci sono anche le condizioni affinché si possano spendere le risorse e programmare i prossimi due o tre anni. Da questo punto di vista, come Anci Lombardia, stiamo insistendo perché in questa fase si utilizzino le diverse graduatorie aperte in questi anni e che, dopo una valutazione sulla loro coerenza, possano essere utili”.

Concludendo, il Presidente di Anci Lombardia, ha ricordato come “importanti sono le alleanze sul territorio, perché queste dipendono da noi e dobbiamo integrarle sempre più con i percorsi del PNRR e degli investimenti che abbiamo davanti”.