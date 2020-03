Col nuovo decreto si torna alla chiusura alle 18

Serrande abbassate per bar e ristoranti anche a Lecco

LECCO – Come previsto dal nuovo decreto firmato durante la notte scorsa dal premier Conte, bar e ristoranti hanno chiuso alle 18 anche a Lecco. Ecco alcune foto scattate nel pomeriggio di oggi nel centro di Lecco dove baristi e ristoratori hanno rispettato le nuove norme per contenere il coronavirus in vigore fino al prossimo 3 aprile.